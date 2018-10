Altenburg Altenburger Brauerei - Bastian Leikeim fährt als Bier-Sommelier zur WM Bastian Leikeim, der Geschäftsführer der Altenburger Brauerei, nimmt als Teil des deutschen Nationalteams 2019 an der WM der Bier-Sommeliers in Rimini teil. Das bedarf einer besonderen Vorbereitung.

Bastian Leikeim ist am 6. Oktober in München als offizieller Teilnehmer der Biersommelier-WM in Rimini 2019 ausgewählt worden. Quelle: privat