Wien/Altenburg

Sie haben es wieder geschafft: Die beiden Lateinformationen des 1. TSC „ Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg“ haben sich kürzlich erfolgreich mit der internationalen Konkurrenz aus Österreich, Ungarn, Polen, England und Deutschland gemessen. Im österreichischen Perchtoldsdorf nahe Wien wurde der „Dance-Cup 2018“ ausgetragen. Hier trafen sich Formationen aller Alters- und Leistungsgruppen aus mehreren Nationen.

Die Altenburger wollten mit der Teilnahme nicht zuletzt den Grad des jeweiligen Leistungsstandes feststellen, hatten doch beide Teams sowohl neue Musiken als auch neue Choreografien für die kommende Turniersaison 2018/2019 ausgesucht und trainiert.

Platz eins für das B-Team

Das neu aufgestellte B-Team trat mit weiteren zwei Mannschaften in der sogenannten Hobbyliga an. Hier stellten sich die jungen 16 Tänzer, von denen ein Großteil zum allerersten Mal auf Wettkampfparkett stand, überzeugend der Konkurrenz. Sie tanzten eine gute Sichtungsrunde und eine noch stabilere Wertungsrunde – und konnten dann jubeln: Platz eins für die acht jungen Thüringer Paare. Sichtlich gerührt und voller Emotionen genossen sie die Siegerehrung.

Das A-Team wollte dieser Leistung natürlich nicht nachstehen. Sie starteten mit weiteren sieben Mannschaften in der 2. Bundesliga, qualifizierten sich nach einer Vorrunde direkt für das Große Finale. Vervollständigt werden sollte diese Endrunde durch den Sieger des Kleinen Finales.

Goldmedaillen und ausgelassener Jubel

Nachdem auch die 1. Bundesliga ihr Turnier beendet hatte, konnten sich beide Ligen auf die Siegerehrung freuen. Die Altenburger Paare auf dem Parkett, aber auch die Fans auf den Rängen fieberten bei jeder Platzvergabe intensiv mit. Als der Altenburger Tanzsportclub auch bei Platz 3 noch nicht aufgerufen wurde, liefen die ersten Tränen, sollte es doch die bisher beste Platzierung beim Dance-Cup der letzten Jahre werden. Die Spannung fiel von allen ab, als der zweite Platz an das B-Team des ausrichtenden Verein FC Perchtoldsdorf vergeben wurde. Glücklich nahm die Mannschaft um das Trainergespann Birgit und Therese Schaller Urkunde und Goldmedaillen entgegen.

Nach einer langen Nacht und ausgiebiger Siegesfeier im Hotel ging es früh zeitig auf die Heimreise. Hier wurde über das Internet die parallel stattfindende Weltmeisterschaft der Lateinformationen in China verfolgt, stand doch mit Philipp Köhler ein ehemaliger Vereins- und Teamkollege auf dem Parkett. Er tanzte sich mit seinem Team des 1. TSZ Velbert auf den vierten Rang hinter den beiden russischen Mannschaften. Den Weltmeistertitel holte sich die Mannschaft des „Grün-Gold-Club Bremen“ zurück.

Altenburger Heimturnier am 2. März 2019

Die gezeigten Leistungen der Altenburger Tänzerinnen und Tänzer lassen auf eine sehr gute Platzierung für die neue Saison 2018/2019 hoffen, die bereits am 27. Januar in Rüsselsheim beginnt. Beide Mannschaften werden dann in der Oberliga Süd an den Start gehen. Höhepunkt und Saisonabschluss für die Lateiner wird wieder das Altenburger Heimturnier am 2. März sein. Neben der Oberliga Latein möchte sich an diesem Tag auch die Standardformation des Tanzsportclubs in der zweiten Bundesliga vor heimischem Publikum behaupten und sogar nach oben angreifen.

Von Jana Köhler