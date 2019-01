Altenburg

Immer wieder grinst Sven H. mal in sich hinein, dann wieder in den Raum. Anlass dazu gibt es eigentlich keinen. Denn zum wiederholten Mal muss sich der 35-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Altenburg verantworten. Diesmal stehen sieben Diebstähle zur Debatte, die der bis auf die Hände tätowierte Angeklagte allein von Februar bis Mai 2018 begangen haben soll. Während er einen der Vorwürfe vehement bestreitet, räumt er die übrigen sechs unumwunden ein. Grund: Sein Hartz IV sei für Drogen draufgegangen, weshalb er für den Rest habe stehlen müssen.

Angeklagter bleibt für Jahre hinter Gittern

Sein leicht überlegenes Lachen vergeht Sven H. selbst dann nicht, als Richter Alexander Reichenbach das Urteil verkündet: ein Jahr und sechs Monate Gefängnis. Dabei hat das Schöffengericht bereits eine sechsmonatige Haftstrafe wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizisten einbezogen. Somit hat sich der 35-Jährige einen Haftnachschlag abgeholt. Schließlich sitzt er gerade eine knapp zweijährige Strafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes, Drogendelikten und räuberischen Diebstahls ab.

Versteck unter Tapetenresten in Abrisshaus

Neben der einbezogenen Strafe gibt es die anderthalb Jahre für zwei Taten. So marschierte Sven H. Anfang Februar 2018 in den Black-Markt im Osterland-Center, griff sich eine Spielkonsole und flüchtete, ohne zu zahlen. Als er merkte, dass ihm jemand folgte, versteckte sich der 35-Jährige in einem Abrisshaus unter Tapenresten, wo ihn Polizisten fanden. Beim zweiten Fall zog es ihn Mitte März zu Müller auf den Altenburger Markt. Auch dort griff er sich zwei Duschgels im Wert von je 26 Euro und ein After Shave für gut 52 Euro und rannte raus. Weil er diese Dinge verbrauchte oder versetzte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, muss er den Schaden nun ausgleichen.

Richter attestiert „besondere Art des Stehlens“

„Sie haben eine besondere Art des Stehlens“, hielt Reichenbach dem Angeklagten dennoch zugute. „Die Gefahr des Sachschadens ist gleich null und die eines Personenschadens gering.“ Schließlich sei die Beute meist unbeschädigt zurückgegeben worden. Zudem rechnete der Richter dem Angeklagten sein „umfassendes Geständnis“ an, den Fakt, dass er knapp bei Kasse war und sich durch seine Drogensucht seine Wertmaßstäbe verschoben haben und es ihm egal war, ob weitere Diebstähle hinzukamen.

Keine Reue, ellenlanges Vorstrafenregister und Restzweifel

„Aber Reue sieht anders aus“, redete Reichenbach ihm ins Gewissen. Zumal er am Ende fast täglich gestohlen habe. Wäre der Diebstahl von Lebensmitteln noch nachvollziehbar, sei es der von Luxusgütern, wie teuren Kosmetika und Spielkonsolen, nicht. Hieraus sprechen mindestens noch Restzweifel, dass H. das Diebesgut für sich brauchte. So hielt es der Richter für wahrscheinlicher, dass diese entwendet wurden, um sie anschließend zu versetzen, um von dem Geld Crystal und Alkohol kaufen zu können. Da der 35-Jährige dies aber verneinte, bleibt ihm zunächst auch der Weg in eine stationäre Therapie versagt. Zudem lastete das Gericht ihm sein 17 Einträge umfassendes Vorstrafenregister an. „Zieht man die Jugendstrafen ab, bleiben sieben Verurteilungen wegen 31 Taten“, so Reichenbach.

Kostendisziplin versus Gutachten

Dass von den sieben Taten diesmal nur noch zwei blieben, ist wiederum auf zwei Dinge zurückzuführen. So stellte das Gericht vier Diebstähle von Cola, Schnaps, Grillanzünder und Holzkohle aus einer Tankstelle ein, weil sie im Vergleich zu den anderen nicht weiter ins Gewicht fielen. Zudem blieben Zweifel, ob es Sven H. war, den die Überwachungskameras beim Stehlen von Parfüm für knapp 230 Euro filmten. Zumal es ein Gutachten gebraucht hätte, um das nachzuweisen. „Wir sind dazu angehalten, mit den Mitteln des Steuerzahlers zu haushalten“, begründete Reichenbach den Verzicht. „Wir können keine 1000 bis 2000 Euro für ein Gutachten ausgeben, um am Ende drei Monate mehr zu haben.“

Deutlich mehr als diese forderte die Staatsanwaltschaft mit zweieinhalb Jahren Haft. Für deutlich weniger, nämlich ein Jahr, plädierte die Verteidigung, was H. wieder grinsen ließ. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Thomas Haegeler