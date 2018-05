Altenburg

So viele Menschen wie möglich sollten Spaß haben, sich zur Musik und mit ihrem Herzen bewegen. Am Sonntagnachmittag trafen sich darum etwa 80 Tanzbegeisterte aus Altenburg und der Umgebung. Strahlend gaben sie Kreistänze zum Besten, hüpften freudig zu Chart-Musik über die Teehauswiese und schwangen ihre Hüften zu Salsa-Rhythmen.

Die Tanzpädagogin Anja Losse hat bereits seit März mit Tanz-Arbeitsgruppen an Schulen und in Tanzkursen für die Mitmachaktion „Tanz(t) mit Herz!“ geprobt. Unterstützt wurden die Einlagen von Tänzen zweier Ballerinas und von den Jumpstylern des Jugendclubs in Meerane.

Kindertanz mit bunten Tüchern

Bei Workshops im Rahmen des Stadtmensch-Festivals hat Losse Interessierte an die Choreografien und Schrittfolgen herangeführt. Teilweise seien Eltern von Kindern aus den Kursen erschienen, aber auch neue Leute seien vorbeigekommen, erzählte Losse. Ein Kindertanz mit bunten Tüchern ließ am Sonntag die Herzen der etwa 150 Zuschauer höherschlagen. Selbst in letzter Minute schlossen sich noch spontan Leute aus dem Publikum an und gliederten sich in die bewegte Menge ein. Zum ergreifenden Finale, Jonas Monars „Nie zu Ende“, waren beinahe mehr Menschen auf der Tanzwiese als daneben. „Ich habe andere motiviert, die haben das wieder weitergetragen“, freute sich die Tanzpädagogin, die die Altenburger in Bewegung gebracht hat. „Wenn es noch einmal Raum für ein solches Projekt gibt, wäre ich gern wieder dabei“, verriet Losse.

Von Theresa Held