Altenburg

Die Altenburgerin Monika Schröter staunte nicht schlecht, als sie nach ihrem zehntägigen Urlaub wieder in ihrem Garten stand. In ihrer Abwesenheit waren trotz des trockenen Sommers unter dem Apfelbaum der Familie zwei Pilze gewachsen – aber was für welche! Das größere der beiden Exemplare ist fast so groß wie ein Fußball. Auch der kleinere Pilz bringt es immerhin auf Faustgröße. Beide Gewächse weisen eine eigenartige Struktur auf, sie wirken geradezu zerklüftet. Der größere Pilz mutet dadurch wie ein bleicher Totenschädel an. „Die waren richtig an der Wiese festgewachsen“, erzählt Schröter. „Solche Pilze hatten wir noch nie im Garten, ich kenne die gar nicht.“ Die OVZ-Leserin wandte sich an die Redaktion mit der Bitte herauszufinden, um welche Art es sich handeln könnte.

Pilze sind normalerweise glatt wie ein Ballon

Die beiden Pilze seien sogenannte Riesenboviste, erklärt der Geologe und Paläontologe Arnold Müller von der Universität Leipzig, nachdem er einen Blick auf die Fotos der Altenburgerin geworfen hat. Der Wissenschaftler, der erst kürzlich einen Vortrag im Mauritianum über die Pilzflora Thüringens hielt, kennt sich mit Pilzen bestens aus. „Wie man sieht, haben die Schnecken schon kräftig davon gezehrt. Normalerweise ist der Pilz nahezu glatt wie ein Ballon“, sagt Müller. Zwischen Juli und September gedeiht diese Pilzart auf Wiesen und Weiden, vornehmlich nach Regenfällen.

Paniert können Riesenboviste wie Schnitzel angebraten werden

Auch Dietmar Löffler, Pilzsachverständiger aus Lucka, kommt zu demselben Ergebnis, wollte sich aber nicht festlegen, ohne die beiden Exemplare mit eigenen Augen gesehen zu haben. „Das kann schon sein, in unserer Gegend ist der Riesenbovist nicht so selten“, sagt der begeisterte Pilzsammler. Man könne die Pilze in Scheiben schneiden, panieren und kurz anbraten wie Schnitzel. „Mir schmecken sie allerdings nicht so gut wie Steinpilze“, sagt Löffler. Wenn die Pilze aber schon braun von innen seien, sollte man vom Verzehr dringend absehen, raten beide Experten.

Von Pia Siemer