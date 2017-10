Altenburgern drohen höhere Gebühren für die Straßenreinigung

Ab 1. Januar müssen die Altenburger für die Straßenreinigung voraussichtlich tiefer in die Tasche greifen. Vorbehaltlich eines Beschlusses am Donnerstag im Stadtrat, steigen die Gebühren dafür um rund elf Prozent. Angesichts des Zieles, die Sauberkeit in der Stadt weiter zu verbessern, bezeichnete Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) die Erhöhung als „mehr als moderat“.