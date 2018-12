Altenburg

Das ehrwürdige Schloss zu Altenburg stand am Dienstag in einem derartigen öffentlichen Interesse, wie sonst eher selten. Grund waren aber nicht die in den Sammlungen präsentierten historischen Schätze, sondern acht unscheinbare Rollpaletten, die genau mit dem Equipment versehen sind, dass derartige Schätze in einem Notfall vor dauerhafter Beschädigung oder gar Zerstörung bewahren soll. Also Notstromaggregate, Schaufeln, Besen, Nasssauger, Verpackungsmaterial, Taschenlampen und anderes. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) ließ es sich nicht nehmen, dieses Set aus neun Rollwagen an die Stadt Altenburg und deren Berufsfeuerwehr persönlich zu übergeben.

Flächendeckender Kulturgutschutz

„Diese Notfallcontainer sind ein Teil eines flächendeckenden Kulturgutschutzes im gesamten Freistaat und für den Raum Ostthüringen gedacht“, informierte der Minister. Weitere solcher Sets werden neben Weimar im Herzen Thüringens in Eisenach für den Westen, in Meiningen für den Süden sowie in Nordhausen für den Norden des Freistaats in Dienst gestellt. Damit habe man die Lehren aus zurückliegenden Notfällen gezogen, in denen Kulturgüter von Bränden oder anderen Katastrophen heimgesucht wurden, beispielsweise beim verheerenden Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar im Jahr 2004. „Damals zeigte sich, wie lückenhaft die Ausstattung mit ganz banalen Dingen ist, wenn es darum geht, Kulturgüter vor ihrer irreversiblen Zerstörung zu retten. Helfer klapperten damals beispielsweise auf der Suche nach ausreichend passendem Verpackungsmaterial die umliegenden Märkte ab“, erinnerte Hoff.

Experten bestimmten die Bestückung

Ralf Seeber, der zuständige Fachbereichsleiter Notfallverbünde beim Kulturrat Thüringen, erklärte dazu, dass die fachgerechte Ausstattung der Sets „ausschließlich durch Museologen und Restauratoren, also Leuten vom Fach, erfolgte“. Solche Experten sollen zukünftig in so genannten Notfallverbünden die Container auch einsetzen. Für den Bereich Ostthüringen ist ein solcher Verbund aus den entsprechenden Experten bislang noch nicht erfolgt. Auch der Transport der Container von A, wie Altenburg, nach B, dem Ort des Notfalls in ganz Ostthüringen scheint bei den Altenburger Floriansjüngern hängen zu bleiben. Denn nach OVZ-Informationen ist nur die Beschaffung eines Spezialfahrzeugs für ganz Thüringen für Mitte kommenden Jahres vorgesehen. Stationiert werden soll das bei der Weimarer Feuerwehr.

Neue Aufgabe der Berufsfeuerwehr

„Ich weiß aber um die vorhandene Sachkompetenz bei unserer Berufsfeuerwehr und freue mich, dass dort jetzt dieses Set stationiert wird“, so Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Und Transportmöglichkeiten seien dort auch vorhanden.

Von Jörg Wolf