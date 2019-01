Altenburg

Das ausklingende Jahr 2018 bezeichnet der Chef der Altenburger Feuerwehren, Meik Zimny, als „normal“. Sicher habe man im Januar mit dem Sturmtief „Friederike“ eine sehr schadensträchtige Wetterkapriole gehabt, die die Wehren über mehrere Tag in Atem hielt. „Aber das muss man heutzutage ja schon als normal bezeichnen“, so Zimny weiter.

In Summe fuhren Altenburgs Floriansjünger 2018 rund 600 Einsätze, was gegenüber dem Jahr 2017 mit rund 470 Alarmen zwar schon eine deutliche Steigerung darstellt, „aber bis auf das Sturmtief war auch noch der Gefahrguteinsatz wegen ausgetretenem Ammoniak im April diesen Jahres ein sehr umfangreicher und nicht alltäglicher Einsatz“, so der Feuerwehrchef. Deutlich gestiegen seien zudem die Unterstützungen des Rettungsdienstes, unter anderem als Tragehilfen für gewichtige Patienten.

Wehren wachsen weiter zusammen

Ein sehr großes Augenmerk hat der im April 2017 angetretene Referatsleiter Feuerwehr auf das weitere Zusammenwachsen von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren gelegt, Eine Premiere gab es deshalb in diesem Jahr mit einem groß angelegten Ausbildungstag im Feuerwehrzentrum an der Remsaer Straße. „Freiwillig haben sich daran immerhin 50 haupt- und ehrenamtliche Kameraden aus Altenburg sowie den Ortsteilen beteiligt, was für eine Premiere eine sehr gute Zahl ist“, konstatierte Zimny. Um dabei den Teamgeist weiter zu stärken, habe man bewusst alle Teams bunt durcheinander gewirbelt. Auf jeden Fall soll dieses Angebot weiter beibehalten werden. Künftig kann sich der Feuerwehrchef noch eine weitere Vertiefung dieser Ausbildungen vorstellen. So könnten beispielsweise die Ortsteilwehren Ehrenberg, Kosma und Paditz vertiefend für ganz spezielle Aufgabenfelder ausgebildet werden.

Neue Veranstaltung

Neuland sei auch ein Familientag gewesen, bei dem im September Feuerwehrleute aller Abteilungen und ihre Familien sich zum gemeinsamen Feiern trafen. „Auch das kam sehr gut an und soll fortgesetzt werden. Denn sowas ist auch eine Anerkennung der Familien, die ja auch Opfer bringen muss, wenn Mann oder Frau als Feuerwehrmann zu Einsätzen muss.“

Feuerwehrvereine helfen tatkräftig mit

Eine große Stütze seien bei den ganzen begleitenden Angeboten auch die beiden Feuerwehrvereine, die Freunde und Förderer der Altenburger Feuerwehren und der Feuerwehrverein Nord. „Beide haben dabei auch eine sehr gute Zusammenarbeit praktiziert, was ja nicht immer der Fall war.“

Und einen Ausblick für das bevorstehende neue Jahr kann Meik Zimny auch schon wagen: „Ein Höhepunkt dabei wird ohne Zweifel der 4. Mai, wenn wir mit einem Tag der offenen Tür das 165-jährige Bestehen unserer Freiwilligen Feuerwehr begehen.“

Ohne Ehrenamtliche geht es nicht

Die Ehrenamtlichen, das hebt der oberste Feuerwehrmann nochmals explizit hervor, sind im Brand- und Katastrophenschutz der Skatstadt einfach ein unverzichtbarer Bestandteil. „Erfreulicherweise entwickeln sich auch die Mitgliederzahlen stetig nach oben. In der Wehr Altenburg rücken fünf Kameraden aus der Jugendwehr in die Einsatzabteilung und absolvieren in Kürze die entsprechende Ausbildung, in Ehrenberg kommen drei bis vier Kameraden und in Paditz sind es ein bis zwei Neue.“

Aktuell beträgt die Zahl der aktiven ehrenamtlichen Floriansjünger in der Stadt sowie den Ortsteilen 68 Frauen und Männer, die sich wie folgt verteilen: Altenburg 29, Ehrenberg und Kosma jeweils 15 sowie Paditz 9 Aktive. Hinzu kommt eine Jugendwehr mit 27 Mädchen und Jungen.

Von Jörg Wolf