Altenburg

Den öffentlichen Raum für Familien zu gestalten, das ist schwieriger als gedacht. Diese Erfahrung hat der Familienbeirat des Altenburger Stadtrats machen müssen, der seit 2016 jährlich 10 000 Euro aus der Infrastrukturpauschale zur Verfügung hat. Lediglich Sitzgelegenheiten am Kornmarkt-Brunnen konnten seitdem realisiert werden. Das zweite Projekt, der Grillplatz am Großen Teich, steht weiterhin nur auf dem Papier. Das Vorhaben soll mit der Geduldsprobe allerdings nicht gestrichen, sondern – im Gegenteil – deutlich erweitert werden.

Wie berichtet, hatten Schüler des Lerchenberggymnasiums Ideen entworfen, um das Areal am Großen Teich mit einem Grillplatz aufzuwerten. Im Zuge einer Seminarfacharbeit machten sie sich Gedanken über dessen Ausgestaltung sowie ergänzende Angebote – von Sportgeräten bis zu Infotafeln. Ein Treffpunkt nicht nur für Familien, sondern zum Beispiel auch für schulische Veranstaltungen soll entstehen. Auf diese Weise, so die Idee der Schüler, werde die Verantwortung für den Platz auf mehrere Schultern verteilt, um der Gefahr von Verwahrlosung und Vandalismus zu begegnen.

Kleiner Festplatz soll konzeptionell gestaltet werden

Schnell wurde allerdings klar: Mit nur 10 000 Euro ist das nicht zu stemmen, außerdem sind diverse Rahmenbedingungen – Bauordnung, Denkmalschutz, Stadtplanung – zu beachten. Die Stadt tritt deshalb die Flucht nach vorn an: Statt mangels Umsetzbarkeit alles abzublasen, soll die Gestaltung eines breit aufgestellten Begegnungsplatzes in ein Konzept gegossen und im Stadtrat diskutiert werden. Der Fokus liegt auf dem Kleinen Festplatz neben der Schwimmhalle, wo sich die Skateranlage befindet. „Das Areal am Großen Teich ist wichtig für Familien, Sport und Freizeit“, sagte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), der sich für das Konzept stark macht.

Nicht gelöst ist damit allerdings die Aufgabe des Familienbeirates, jährlich 10 000 Euro sinnvoll zu investieren. Zumal auch das für 2018 geplante Projekt, ein Familienbegegnungsplatz auf dem Schlossgelände, wegen denkmalschutzrechtlicher Vorgaben nicht realisiert werden konnte. Das Geld soll so eingesetzt werden, dass der Familienbeirat im Stadtbild seine Handschrift hinterlässt, wünscht sich Ines Quart, Referentin für Soziales, Jugend und Sport.

Investitionen in öffentliche Spielplätze

In den Blick genommen werden deshalb nun die öffentlichen Spielplätze, von denen Altenburg 27 hat. Deren Ausstattung sei, was die Geräte anbelangt, insgesamt recht gut, schätzte Torsten Krug ein, Sachgebietsleiter Sport im Altenburger Rathaus. Hier und da fehlen jedoch Bänke und Tische als Verweilort für die Eltern, während die Kleinen spielen. Der Beirat diskutierte auf seiner jüngsten Sitzung darüber, erkannte vordergründigen Handlungsbedarf unter anderem am Pauritzer Teich und am Johannisgraben. Nun wird geprüft, was möglich ist. Zur Verfügung stehen dafür insgesamt 20 000 Euro, die der Familienbeirat aus 2017 und 2018 ins neue Jahr hinübergerettet hat.

Ärger über Vermüllung

Torsten Krug machte in diesem Rahmen auf Probleme aufmerksam, die sich mit Geld allein nicht lösen lassen. In den vergangenen Monaten, schilderte Krug, habe die Vermüllung diverser Spielplätze deutlich zugenommen. Insbesondere die Scherben zerschlagener Flaschen sowie Hundekot seien ein permanentes Ärgernis. Zwar seien städtische Hausmeister mit der Betreuung der öffentlichen Areale beauftragt, doch mehr als wöchentliche Kontrollen und Säuberungen seien mit den vorhandenen Personalressourcen nicht machbar.

Von Kay Würker