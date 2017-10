Altenburgs Kleingärtner am Freitag bei Claus Kleber

Altenburg. Am Freitag um 6.30 Uhr startet Altenburgs Regionalverbandschef Wolfgang Preuß gen Mainz. Nicht allein, sondern in Begleitung vom Oberbürgermeister und Vorstandsmitglied der Kleingärtner Michael Wolf (SPD) sowie den beiden Spartenchefs Dieter Seifert und Klaus Engelmann. Auf dem Mainzer Lerchenberg trifft sich die Abordnung aus Altenburg mit ZDF-Moderator Claus Kleber. Keineswegs will der oberste Kleingärtner dann ein gemütliches Plauderstündchen über das Wachstum von Apfelbäumen mit Kleber abhalten. „Im Gegenteil. Wir kommen als Kleingärtner doch nicht als irgendwelche Zipfelmützenträger, sondern als mündige Bürger einer Stadt, die mit ihrem Hobby auch eine ganz gewichtige soziale Funktion einnehmen. Wir leisten auch Integrationsarbeit und entschärfen sozialen Sprengstoff“, so Preuß.

Auch das Altenburger Stadtoberhaupt Michael Wolf wird in diese Kerbe schlagen. „Er wird Herrn Kleber das Altenburger Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens vorstellen, was ja landes- und bundesweit schon für Interesse gesorgt hat.“



Von Jörg Wolf