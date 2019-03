Altenburg

Modenschauen, kulinarische Verführungen, Einkaufsaktionen, Kultur und dicht bevölkerte Gassen in der Innenstadt: Das ist die Altenburger Frühlingsnacht. Das Großereignis steigt an diesem Freitag zum 19. Mal. Den herrlich lauen Temperaturen sei Dank, zieht es schon vor dem offiziellen Beginn um 18 Uhr die Fußreisenden in Scharen Richtung Markt. Schnell dominieren Schlangen allerorten das Bild und freuen sich Besucher wie Einzelhändler und Gastronomen über den trubeligsten Freitagabend des Jahres in der Skatstadt.

Zur Galerie Herrliches Wetter, buntes Programm, gut gelaunte Gäste: Die Altenburger Frühlingsnacht 2019 war ein voller Erfolg. Tausende Fußreisende ließen sich durch die Gassen treiben, bogen in die zahlreichen geöffneten Geschäfte ein und sammelten im Mix aus Kultur, Gastronomie und Einkaufserlebnis vielfältige Eindrücke. Die OVZ lud zur zweiten Pressenacht.

Nicht fehlen dürfen selbstverständlich die Trommler von Como Vento, die samt Fackelumzug die Nacht eröffnen und bis in den späten Abend hinein an verschiedenen Ecken für Menschentrauben sorgen. Altenburg in Partystimmung!

Von OVZ