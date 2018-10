Die Erfurter Band Northern Lite gastierte mit ihrer aktuellen Tour in Altenburg. Konzertreise und Album des Indie-Pop-Elektro-Projektes tragen den Titel Back to the roots. Zurück zu den Wurzeln ist dabei Programm: Wie in den Anfangstagen der Band gab es in Altenburg Clubsounds ohne Gitarre auf einer spartanischen Bühne.