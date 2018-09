Altenburg Feuerwehreinsatz - Altholzlager in Brossen brennt lichterloh Die Feuerwehr musste am Sonnabend im Meuselwitzer Ortsteil Brossen (Altenburger Land) zu einem Brand eines Altholzlagers ausrücken. Die B180 wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt am 21.01.2018 in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. In Münster wird am Freitag eine Studie ·Gewalt gegen Einsatzkräfte· vorgestellt. Foto: Marcel Kusch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa