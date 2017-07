Altpoderschau. Nicht zwischen zwei Eichen, sondern zwischen zwei Teichen ließen es die Altpoderschauer am Samstag krachen: Zum jährlichen Teichfest lud die Gemeinde Anwohner und Gäste aus dem Umland ein. Und trotz anfangs mäßiger Wetterlage kamen sie zahlreich.

Bei Bier, Bratwurst, Kuchen und Kaffee kam das 115 Personen starke Dorf ab 14.30 Uhr zusammen, um zu feiern und zu plaudern. Für die Kleinen stand eine Hüpfburg bereit, später konnten zudem erste Pferde-Reiterfahrungen gemachten werden. Ab 19 Uhr ging es dann nicht nur musikalisch hoch her, sondern auch pyrotechnisch: Mit einem Fackelumzug und einem Lagerfeuer, an dem man sich den traditionellen Knüppelkuchen schmecken lassen konnte, machten es sich die Altpoderschauer noch mal richtig gemütlich.

All das verdankt die Gemeinde in erster Linie Dagmar Milde, die das Teichfest vor drei Jahren erstmals ins Leben rief. „Wir wollen damit vor allem die Gemeinschaftlichkeit in unserem Dorf erhalten“, erzählt sie. „Allein der Aufbau der Zelte und die ganze Organisation sind schon Gemeinschaftsprojekte. Wir freuen uns auch, dass das Teichfest für viele Weggezogene die Gelegenheit ist, für ein paar Tage in ihre Heimat zurückzukehren.“

Erfreut über die hohe Anzahl der Besucher zeigte sich auch Bürgermeister Bernd Burkhardt. „Nachdem das Kinder- und Jugendfest in Kriebitzsch so erfolgreich war, wollten auch wir wieder eine jährliche Feier organisieren. Ein Glück, dass wir am renaturierten Teich dafür ein solch schönes Gelände haben.“

Von Christian Neffe