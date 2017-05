Altenburg. Gestandene Frauen und Männer im ausgelassenen Bastelfieber: Dienstagnachmittag traf dies bei jener zehnköpfigen Runde, die sich bei Altenburg TV trafen, durchaus zu. Und die Stimmung in der gut eine Stunde währenden Aktion war überaus gut: Mit Schere und Kleber bewaffnet hatte sich die Organisationsgruppe für die am Sonnabend in einer Woche stattfindende 19. Auflage der Stadtrallye zu Fuß. „Durchweg handelt es sich um ehrenamtliche Helfer, die auch in der Durchführung der eigentlichen Stadtrallye am 20. Mai aktiv dabei sein werden“, sagt Mike Langer vom Altenburger Rotary Club, der das Unterfangen neben anderen Sponsoren wieder maßgeblich finanziell unterstützt.

„Bei unserer Bastelrunde entstehen beispielsweise die Teilnahmemappen für die einzelnen Teams sowie die kleinen Aufkleber, die den Teilnehmern am 20. Mai dann den Weg zur nächsten Station weisen sollen“, so Langer weiter.

Die Bastelrunde leitete sozusagen die heiße Schlussphase vor der 19. Rallyeauflage ein. „Die Sponsoren haben uns die Treue gehalten, das ehrenamtliche Engagement ist ungebrochen hoch“, lässt sich auch Langer gern vom Fieber anstecken.

Wenn sich am 20. Mai um 10 Uhr alle interessierten Kinder und Jugendlichen am Edeka-Markt in der Külzstraße treffen, dann wartet auf sie eine spannende, unterhaltsame wie auch sportliche Tour kreuz und quer durch die Skatstadt, wenn die einzelnen Teams acht über Altenburg verteilte Stationen anzusteuern und Aufgaben zu lösen haben. „Jeder, der sich übernächsten Sonnabend am Startpunkt einfindet, kann mitmachen. Alle bekommen wieder das gelbe T-Shirt, das sie als Teilnehmer der Stadtrallye ausweist und auch an diesem Tag zur kostenlosen Mitfahrt in den Stadtbussen der Thüsac berechtigt. Denn zwischen so mancher Station in der Stadt liegen schon recht ordentliche Strecken“, erklärt Langer weiter. Auch die Verpflegung der „gelben Teufel“, wie die kleinen Erkunder der Stadt mittlerweile schon umgangssprachlich heißen, ist umfangreich abgesichert.

„Wir haben wieder mit bis zu 200 Personen kalkuliert und uns dabei vom Schnitt der zurückliegenden Jahre leiten lassen, der bei rund 170 Mädchen und Jungen lag, die die Stadt erkundeten“. so der Mitorganisator. Und welche Details verrät Langer im Vorfeld weiter? Da gibt er sich eher zugeknöpft: „Das soll doch eine Überraschung werden. Aber wir haben acht Stationen, darunter auch neue, die erstmals dabei sind. Und alles dreht sich aktuell um VIPs aus Altenburg. Sowohl aus der Vergangenheit wie auch aus der Gegenwart“, lässt er sich nur entlocken.

Von Jörg Wolf