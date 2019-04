Altenburg

Stapelweise warten in diesen Tagen hunderte Exemplare von „Der geheime Kontinent“ in der Schnuphase’schen Buchhandlung in Altenburg auf ihre Abholung. 1100 Stück, um genau zu sein – plus etwa 400 weitere Exemplare, die sich auf Buchhandlungen in Meuselwitz und rund um Lucka verteilen. Anlass ist der Welttag des Buches am 23. April. Die Fantasygeschichte von Thilo, in der die Kinder Meike und Tim eine zauberhafte Welt für sich entdecken, steht stellvertretend für den Hintergedanken zum literarischen „ Feiertag“: die Lesefreude bei Kindern wecken und sie zu überzeugten Lesern machen. So beschreiben die Initiatoren des Welttages – insbesondere die Stiftung Lesen und der cbj Verlag – ihre Intention.

Vor 24 Jahren gestartet

1995 von der Unesco ausgerufen, zieht die damit verknüpfte Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ auch im Altenburger Land jedes Jahr größere Kreise, wie Albrecht Reinhold von der Schnuphase’schen Buchhandlung in Altenburg betont: „Wir unterstützen das Ganze seit etwa zehn Jahren und haben damals mit 200, 300 Exemplaren angefangen. Dieses Jahr stand plötzlich eine ganze Palette Bücher vor der Tür“ – nachdem er sie alle zum Selbstkostenpreis erworben hat. 80 Cent pro Stück klingt nicht viel, summiert sich bei der Menge aber auf fast 900 Euro für die Buchhandlung.

Resonanz im Landkreis immer stärker

Fast 60 Klassen aus weit über 30 Schulen des gesamten Landkreises stecken ihre Nasen 2019 in „Der geheime Kontinent“, darunter vor allem Viert- und Fünftklässler, aber im Falle von Regenbogenschule und Förderzentrum Erich Kästner auch Bücherwürmer bis zur siebten Klasse. Denn das diesjährige Welttagsbuch kann gelesen oder auch einfach nur betrachtet werden, dank der 32-seitigen Bildergeschichte als Alternative zum geschriebenen Roman.

Entdeckungen im Antiquariat

Kinder und Jugendliche aus zwölf Schulen haben sich in diesen Tagen zur Buch-Abholung in der Schnuphase’schen Buchhandlung angesagt. Für sie verwandelt sich die an sich eher unaufregende Übergabe ihrer Exemplare in ein ganz besonderes Erlebnis. Denn bevor es zum Schmökern nach Hause geht, entführt Albrecht Reinhold die Kinder in den ersten Stock, um sie im hauseigenen Antiquariat ebenfalls mit auf eine Reise zu nehmen und ihnen die Entstehung von Büchern näher zu bringen. „Dieses Angebot wird von den Schulen sehr gut angenommen. Wir hatten viel mehr Anfragen, als wir letztlich bedienen konnten“, bestätigt Tochter Julia Reinhold.

Besondere Schulstunden über mehrere Wochen

Bewusst hätten sie deshalb diese besonderen Schulstunden auf die Wochen rund um den Welttag des Buches erweitert, um das Ganze auch stemmen zu können. Ein zusätzlicher Aufwand, den Albrecht Reinhold aber sehr gern betreibt: „Zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder bei der Sache sind, wie offen und staunend sie sich einlassen, gefällt mir sehr.“ Nicht selten habe sie den Eindruck, ergänzt Julia Reinhold, dass es für manche Jungen und Mädchen der erste Besuch in einer Buchhandlung, erst recht in einem Antiquariat sei.

Thüringenweit erhalten 35 000 Kinder aus über 1400 Klassen das Buchgeschenk. In der gesamten Republik steht „Der geheime Kontinent“ in Kürze bei etwa einer Million Schülern im Regal – und das hoffentlich nicht nur zur Zierde.

Von Maike Steuer