Altenburg

Am Bachsaal-Flügel des Residenzschlosses in Altenburg wird derzeit im Auftrag der Stadtverwaltung eine Fassaden-Besichtigung durchgeführt. Ziel der Krantour ist es, die stadtseitige Außenwand genau zu untersuchen, teilt die Stadtverwaltung mit. Experten nehmen Putz und Mauerwerk der mehr als 300 Jahre alten Gebäudehülle in Augenschein. Die beauftragten Restauratoren wollen weitere Erkenntnisse über die Putzart, -struktur und Farbfassung sowie über den Erhaltungszustand und Schädigungsgrad der Außenwand gewinnen.

Untersuchung kostet rund 32 000 Euro

Bei der Maßnahme handele es sich um planungsvorbereitende Untersuchungen in materialtechnischer und restauratorischer Hinsicht, heißt es aus dem Rathaus. Erklärtes Ziel ist es bekanntlich, auch diesen Teil der Fassade originalgetreu instand zu setzen. Die Kosten für die Untersuchungen in luftiger Höhe liegen bei etwa 32 000 Euro, ein Teil der Summe sind Fördergelder.

Eine Sanierung der Fassade würde freilich das Zigfache kosten. Die Restaurierung der Westfassade, die Ende 2017 abgeschlossen wurde, hatte 1,43 Millionen Euro verschlungen. Der damalige Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) hatte bei der Einweihung erklärt, dass aus Kostengründen eine Fortsetzung der Erneuerung frühestens im Herbst 2019 erfolgen könne.

Von Jens Rosenkranz