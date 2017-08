Amtsarzt will im Altenburger Land bessere und zielgerichtetere Drogen-Prävention

Im Nachgang der Drogen-Studie unter Jugendlichen im Altenburger Land hat sich Amtsarzt Professor Stefan Dhein für eine zielgerichtetere Prävention ausgesprochen. Unter anderem mit Schulleitern und Sozialarbeitern sowie Schul- und Jugendamt will er am 26. September über das weitere Vorgehen sprechen. An dem Treffen soll auch Landrätin Michaele Sojka (Linke) teilnehmen.