Altenburg. Manchmal geht es schnell: Anderthalb Stunden, nachdem Richter Sandy Reichenbach den Prozess gegen ein mutmaßliches Diebespärchen am Mittwoch am Altenburger Amtsgericht eröffnet hat, war er schon wieder zu Ende. Die geplante Fortsetzung erübrigte sich, weil das Schöffengericht die Verfahren gegen Franziska R. und Marcel M. einstellte. Während das bei der 26-Jährigen wegen geringer Schuld geschah, lag es bei dem 33-Jährigen an seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe, die er gerade absitzt, und an Beweisproblemen.

„Wir haben Zweifel, ob die angeklagte Tat überhaupt mit dem zu tun hat, was gestanden wurde“, begründete Reichenbach den Beschluss. „Außerdem gibt es schwerere Taten in diesem Gerichtsbezirk.“ Entsprechend groß war die Erleichterung bei dem Pärchen, das einen Sohn hat und nun sehnlichst die Haftentlassung des Vaters erwartet, die in wenigen Monaten ansteht.

Gelandet waren Franziska R. und Marcel M. vor Gericht, weil sie Anfang März 2015 aus einem Haus in Rositz 60 Gramm Blattgold, Silberbesteck, Goldmünzen, Gemälde und andere Dinge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben sollen. Zudem sollen sie sich auch in einer Lagerhalle in Schmölln bedient und dort eine Klima- und eine Sandfilteranlage, einen Gasheizer und -flaschen sowie ein Faschingskostüm mitgehen lassen haben.

Nach ihren Aussagen hatten die Angeklagten Verwandten von ihr beim Umzug von Schmölln nach Rositz geholfen, weil der Gerichtsvollzieher drohte. Dabei habe M. eine Kiste mit Blattgold, Besteck, den Münzen und Co. in seinem Auto versteckt. Ansonsten seien ihm ein Gemälde der Roten Spitzen und die Sandfilteranlage geschenkt worden. Letzteres als Lohn, das Bild aus Platzmangel. Von dem Rest wisse man nichts – und die Frau habe ohnehin nichts mit der Sache zu tun.

Weil sich herauskristallisierte, dass die Verwandten die Anzeige offenbar aus Rache erstattet hatten und wichtige Zeugen nur mit Vor- oder Spitznamen bekannt sind, einigten sich die Prozessbeteiligten auf eine Einstellung des Verfahrens gegen die Frau und eine geringfügige Erhöhung der Haftstrafe für den Mann. Dann aber entdeckte Reichenbach, dass laut Geständnis aus Schmölln gestohlen wurde, die Anklage sprach aber von Rositz, weshalb komplett eingestellt wurde.

Von Thomas Haegeler