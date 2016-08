Meuselwitz/Fockendorf. An heißen Tagen wie am vergangenen Wochenende gewinnt rund um die Badeseen immer wieder die Unvernunft die Oberoberhand. So berichtete Dietmar Baum, dass am Haselbacher See sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag „die Parkplatzsituation wieder chaotisch“ war. Sowohl die Zufahrtsstraße durch den Kammerforst als auch die Straße in Richtung Ramsdorf waren von Falschparkern zugestellt. „Ein einziges Rangieren und Jonglieren war zwischen den ankommenden und abfahrenden Autos zu beobachten“, berichtete Baum. Die Unvernunft der Fahrzeugführer führte auch diesmal wieder dazu, dass Rettungswege für Krankenwagen und Feuerwehr schlichtweg zugestellt wurden.

Auf Nachfrage im Meuselwitzer Rathaus teilte Bürgermeister Udo Pick (BfM) mit, dass es am Wochenende am Haselbacher See Kontrollen durch die Polizei gegeben habe. „An beiden Tagen sind Falschparker im dreistelligen Bereich verwarnt worden“, berichtete er. Aber das scheint die Leute nicht zu stören. „Und wenn es an diesem Wochenende wieder so heiß ist, befürchte ich, dass die Unvernunft der Leute zum gleichen Chaos führten wird“, so der Bürgermeister.

Seine Vermutung, dass der kostenpflichtige Parkplatz, auf dem die Gebühr für den ganzen Tag 2,50 Euro beträgt, aufgrund des Badewetters wohl voll gewesen sei. Nach OVZ-Recherchen war der Platz an beiden Tagen bereits gegen 13.30 Uhr rappelvoll. Wer da keinen Platz fand, der stellte sich einfach an den Straßenrand, auch wenn das verboten ist. Da störte es wohl auch keinen, dass die Waldbrandgefahr hoch ist. Es soll allerdings auch Wasserratten und Sonnenanbeter geben, die die Parkgebühr sparen wollen, und deshalb lieber am Straßenrand parken. Ein Knöllchen wird dort allerdings teurer.

Wie die Situation zu beherrschen ist, dafür hat der Meuselwitzer Bürgermeister allerdings auch keine Lösung parat.

Ähnlich chaotisch wie am Haselbacher See ging es am Wochenende auch am Naherholungspark Pahna zu. Dort standen auf rund einem halben Kilometer Autos hinter Autos am Straßenrand. Tagsüber zog es hunderte Badegäste an den See, und am Abend lockte das alljährliche Lichterfest die Besucher an. Bei dieser Konstellation war das Verkehrschaos vorprogrammiert. Im Erholungspark war zu erfahren, dass zu den Stoßzeiten der große Parkplatz dicht war. Allerdings, so die Erfahrungen der vergangenen Wochen, gibt es immer unvernünftige Gäste, die ihr Fahrzeug am Straßenrand parken, auch wenn der Parkplatz noch freie Kapazitäten hat.

Fockendorfs Bürgermeister Karsten Jähnig (FFW) beklagte, dass durch das verkehrswidrige Verhalten auch hier die Rettungswege zugestellt waren. Er sieht die Lösung des Problems aber nicht allein in der Verteilung von Knöllchen. „Hier müsste es bauliche Veränderungen geben, die das Parken am Straßenrand gar nicht erst ermöglichen“, meint er. Er denke dabei an temporäre Leitblanken, die im Winter wieder entfernt werden können.

Von Marlies Neumann