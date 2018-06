Altenburg

Die Schüler gehen, die Handwerker kommen: Während Lehrer und Schüler im Altenburger Land in vollen Zügen die Sommerferien genießen, wird an vielen Schulen im Kreis auch ohne Unterricht Betriebsamkeit herrschen. Wie das Landratsamt mitteilt, nutzt die Kreisverwaltung die sechswöchige Pause, um an den Schulen in Trägerschaft des Kreises zu bauen, zu reparieren und zu verschönern. Da manche Baumaßnahmen dabei durchaus langwierig sind, werde auch im neuen Schuljahr noch in vielen Einrichtungen gearbeitet.

Grundschule Wintersdorf: Die Sommerferien sollen genutzt werden um die alten, verschlissenen Bodenbeläge im Flur des Erdgeschosses zu erneuern. Zudem ist beabsichtigt, den baulichen Brandschutz der Schule zu verbessern. Mit der Errichtung einer Fluchttreppenanlage soll der erste Schritt getan werden. Ziel ist die Fertigstellung Ende 2018.

Grundschule Posa: Auch an dieser Schule steht die Verbesserung des baulichen Brandschutzes auf dem Plan. Hier ist ebenfalls das Ziel, die Maßnahme noch in 2018 zu beenden.

Grund- und Regelschule Lucka: Die schulfreie Sommerzeit soll dazu genutzt werden, um Malerarbeiten im Haupttreppenhaus durchzuführen. Damit sollen nun endlich die Spuren der Erneuerung der Elektroinstallation aus dem Jahr 2017 beseitigt werden.

Grundschule Meuselwitz: Bereits in den Vorjahren wurde mit der Sanierung und Erneuerung der Parkettböden begonnen. In diesem Jahr ist für die Fortführung eine Investitionssumme von 30 000 Euro vorgesehen. Das Parkett in drei Klassenzimmern soll während der Sommerferien erneuert werden.

Grund- und Regelschule Gößnitz: Das durch den Sturmschaden im Januar stark beschädigte Dachoberlicht auf der Sporthalle konnte im Mai endlich erneuert werden. Nach Ausbesserung des geschädigten Bodenbelages und der Linierung kann die Sporthalle für den Sportbetrieb bald wieder genutzt werden. Der Schaden beläuft sich auf fast 50.000 Euro.

Grundschule Altkirchen: Die schulfreie Zeit der Sommerferien wird für den notwendigen Austausch des verschlissenen Bodenbelags in einem Klassenzimmer genutzt.

Regelschule Nöbdenitz: Über das Kommunalinvestitionsfördergesetz wurden für die Erneuerung der Kesselanlage insgesamt 141 000 Euro bereitgestellt. Nachdem die Vergabe bereits 2017 erfolgte, konnte Anfang 2018 mit den vorbereitenden Baumaßnahmen begonnen und die Maßnahme vor den Sommerferien fertiggestellt werden. Zur Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes soll die Errichtung einer Fluchttreppenanlage bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Etwa 50 000 Euro sind für diese Maßnahme eingeplant.

Friedrichgymnasium: Der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Stützmauer einschließlich des Eingangstors wurde im zweiten Quartal 2018 fertiggestellt. Hierfür wurden neben Eigenmitteln des Landkreises auch Mittel der Städtebauförderung zur Verfügung gestellt.

Lerchenberggymnasium: In einem Teil des zweiten Obergeschosses wurde 2017 die Elektroinstallationen erneuert, die Sicherheitsbeleuchtungsanlage hergestellt und die Räume mit neuen Farben und Fußbodenbelägen belebt. Bis Jahresende soll nun die andere Seite des zweiten Obergeschosses die gleiche Sanierung erfahren. Die schulfreie Zeit in den Sommerferien soll dafür intensiv genutzt werden. Veranschlagt sind hierfür rund 115 000 Euro.

Roman Herzog-Gymnasium Schmölln: Der Baubeginn zur Sanierung des Bestandsgebäudes und zur Errichtung des Erweiterungsbaus startete wie geplant am 15. Mai 2017. Die Baumaßnahme dauert noch bis Ende des Jahres 2018. Die Investitionssumme beträgt über drei Millionen Euro und wird vom Land Thüringen gefördert.

Gymnasium Meuselwitz: 2017 wurde die Errichtung der Fluchttreppenanlage am Haus 1 beauftragt und im zeitigen Frühjahr mit der Realisierung begonnen. Bis zum Ende der Sommerferien 2018 sollen über 80 000 Euro hierfür aufgewendet werden.

Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg: Zwei Treppenanlagen am Haus 1 werden in diesem Jahr erneuert. Im April wurde bereits mit der Realisierung der ersten Treppenanlage begonnen. Die beiden Treppen können nur nacheinander erneuert werden, um die Flucht- und Rettungsmöglichkeiten im Notfall jederzeit gewährleisten zu können. Läuft alles nach Plan, soll die Maßnahme zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Die Kosten werden sich auf etwa 80 000 Euro belaufen.

Schülerwohnheim in der Altenburger Ludwig-Hayne-Straße: Bereits im April 2018 fiel der Startschuss zur Erneuerung der Dachabdichtung einschließlich der energetischen Sanierung des Bauteils am Altbau. Diese Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsfördergesetz finanziert und soll mit den Sommerferien fertiggestellt sein. Hierfür stehen 160 000 Euro zur Verfügung. Auch am Altbau ist die Errichtung des 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) geplant. Die Maßnahme soll 2018 abgeschlossen werden.

Regenbogenschule Altenburg: Die energetische Sanierung des Zugangs zur Schwimmhalle an Dach und Fassade wurde 2017 begonnen. 2018 wird der erste Abschnitt fertig gestellt und weitere Dachflächen energetisch saniert. Insgesamt 175 000 Euro stehen für beide Abschnitte aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zur Verfügung.

Musikschule Altenburg: Die Sanierung der Dachabdichtung und die energetische Ertüchtigung des Dachbereiches wurde 2017 begonnen und konnte im Februar 2018 fertiggestellt werden. Die Maßnahme wurde mit über 200 000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetzes realisiert.

Von ovz