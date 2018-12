Altenburg

Im Klinikum Altenburger Land haben sich in den zurückliegenden Tagen und bis heute die Betten geleert. „Selbstverständlich sind wir bestrebt, dass alle Patienten, bei denen der Klinikaufenthalt nicht unbedingt erforderlich ist, das Weihnachtsfest daheim und nicht hier verbringen müssen“, sagt Pressesprecherin Christine Helbig. Angesichts derart heruntergefahrener Belegungszahlen könne man auch Stationen vorübergehend schließen oder zusammenlegen. „Denn auch beim Personal schauen wir, dass so viele wie möglich im Kreise ihrer Familie feiern können.“

Was aber nicht bedeuten soll, dass über Weihnachten nur „Schmalspurmedizin“ gefahren wird. In Summe 175 Beschäftigte zuzüglich 40 Küchen- und Reinigungskräfte kümmern sich am Klinikum Altenburger Land zu Weihnachten um das Wohl der Patienten, von denen rund 180 übers Fest im Haus bleiben müssen. Personell völlig unberührt von den Feiertagen bleiben beispielsweise die Notaufnahme und Stationen wie die Kardiologie, wo ganz normale Dienstbesetzung vorgehalten wird. Dr. Wolfgang Strauß, der Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin, hat Heiligabend Hintergrunddienst und wird in Notfällen gerufen. „In dem Beruf ist es nun mal so“, sagt der Mediziner. Der Arzt weiß auch aus Erfahrung, dass Heiligabend etwas mehr Herzerkrankungen auftreten als gewöhnlich. Was unter anderem an emotionalen Belastungen liegen kann, die Funktionsstörungen auslösen können.

Fest der Emotionen erhöht den Blutdruck

Dass Weihnachten ein Fest der Emotionen ist, bestätigt auch Schwester Andrea Krammer, pflegerische Leiterin in der Notfallbehandlung. „Da kommen manchmal Patienten vorbei, die offensichtlich allein sind und sich einsam fühlen“, sagt sie. Da werde auch mal ein zu hoher Blutdruck als Ursache für den Gang in die Notaufnahme angegeben. „Aber insgesamt ist es ein Tag und ein Dienst wie jeder andere“, berichtet Krammer.

Obwohl der Dienstbetrieb im Klinikum zu Heiligabend und an den Folgetagen ganz normal weiterläuft, bleibt dort Weihnachten nicht außen vor. „Schon ab dem erstem Advent haben unsere Haustechniker mehr als 40 Christbäume in allen Bereichen aufgestellt, die nach und nach ganz individuell vom jeweiligen Stationspersonal geschmückt wurden. Das lassen sich alle Beteiligten auch nicht nehmen“, unterstreicht Sprecherin Christine Helbig. Dazu zählten auch diverse Weihnachtsfeiern in den jeweiligen Bereichen, die in den zurückliegenden Tagen bereits gefeiert wurden.

Großes Augenmerk auf den kleinen Patienten

Großes Augenmerk liegt selbstverständlich auf den kleinen Patienten, die das Haus auch über Weihnachten nicht verlassen können. „Das sind höchstens vier bis fünf Kinder“, schätzt Helbig ein. Sie können Heiligabend auch auf Station mit ihrer gesamten Familie feiern. „Und neben den Muttis dürfen auf Wunsch auch die Vatis bei den Kindern übernachten“, hebt die Sprecherin hervor.

Kinderkrankenschwester Daniela Stallmann hat über die Weihnachtsfeiertage mehrere Nachtschichten. Wie klappt es da mit dem eigenen Familienleben? „Wenn ich ausgeschlafen habe, setze ich mich am Heiligen Abend zu Hause mit an den Kaffeetisch und kann bis zum Abend bei der Familie sein und auch die Bescherung miterleben“, sagt sie.

Küchenchef kocht festlich

Und Weihnachten ist bekanntlich auch ein Fest für den Gaumen. Auch im Klinikum. „Da sind Klassiker wie zu Heiligabend der Kartoffelsalat mit Wienern sowie Gänsebraten oder Kaninchenkeule mit dabei“, sagt Küchenchef Peter Sturm. Wer ein wenig kürzer treten muss, für den stehen Wildschweinbraten oder Schweinelendchen an den Feiertagen auf dem Speiseplan. Für Sturm ist der 24. Dezember nochmals ein richtiger „Großkampftag“. „Da werden ja sämtliche Zutaten frisch angeliefert. Nicht nur Gemüse, Fleisch und Wurst, sondern auch Brot, Brötchen und Milchprodukte für alle Festtage. Da muss man schon genau drauf achten, dass alles komplett ist, weil über die Feiertage ja keine Möglichkeit besteht, etwas nachzuholen.“

Aber das hat in Sturms 18 Jahren im Klinikum immer geklappt, weshalb kulinarisch auch diese Weihnachtstage abgesichert sind. Die übrigens schon beim Frühstück zu Heiligabend für die Patienten mit einer Überraschung beginnen: Jeder erhält eine kleine Schachtel Pralinen.

Von Jörg Wolf