Altenburg

So richtig sympathisch sind sie zunächst nicht, diese drei Pinguine, die da auf der Bühne im Heizhaus sitzen. Dazu vertreibt sich dieses Trio im ewigen Eis den lieben langen Tag viel zu gerne mit Zänkereien und Sticheleien. Da wird darüber gestritten, wer am meisten nach Fisch stinkt, werden Anweisungen auch beim dritten Mal nicht verstanden und die eigene Meinung schon mal mit einem beherzten Hieb auf den Kopf des Kontrahenten durchgesetzt.

Große Fragen zu verhandeln

Hauptstreitpunkt ist dabei indes eine der wohl ältesten Fragen der Menschheit: Gibt es Gott wirklich? Und falls ja, wie sieht er – oder sie – aus, mit was für einem Typen hat man es zu tun? Zumindest eine mögliche Antwort darauf ereilt die drei Vögel schneller als ihnen lieb ist, in Form eines etwas anderen Schmetterlingseffekts. Als einer von ihnen sich nämlich versehentlich auf einem solchen Insekt niederlässt, hat das schwerwiegende Konsequenzen. Die Sintflut bricht aus – und es gibt nur zwei freie Plätze auf der Arche.

Es sind die großen Themen, denen sich das Puppentheaterensemble von Theater & Philharmonie Thüringen in „An der Arche um Acht“ annimmt. Da wird Moral ebenso behandelt wie der Glaube an sich, widmet sich die Inszenierung von Tim Heilmann – eben ganz im Geiste der Vorlage von Ulrich Hub – dem Wert der Freundschaft und diskutiert die Angemessenheit von Strafe. Starker Tobak, der jedoch in der gelungenen Darbietung fast ohne Reibungsverlust transportiert wird.

Gut aufgelegtes Ensemble

Das ist zuvorderst natürlich dem zur Premiere am Dienstagmorgen hervorragend aufgelegten Ensemble zu verdanken. Marcella von Jan verleiht ihrem Pinguin eine wunderbar schnoddrige Art, während sich Sabine Schramms Exemplar eher durch keckes Gebaren auszeichnet. Gastspieler Lutz Großmann hingegen lässt seinen Vogel stets zwischen den großen Gefühlen pendeln, mal ist er von spontanen Anwandlungen übermannt, mal zweifelnd und verdruckst zwischen den Kulissen unterwegs.

Die drei Darsteller bleiben dabei zu jeder Zeit in ihren jeweiligen Rollen, egal ob sie gerade mit oder ohne Puppe agieren. Gänzlich ohne Hilfsmittel, sondern nur mit Kostüm und Maske fegt schließlich Lys Schubert als Taube über die Bühne und liefert eine mitreißende Performance, geschickt zwischen bewusst überzogener Mimik, feinen Gesten und gelungenen Slapstickeinlagen pendelnd.

Einordnung ist nötig

Über gut 70 Minuten sorgt das Ensemble so immer wieder für herzhafte Lacher, wenn etwa Schuberts Taube unbeholfen mit einem Tau ringt oder der dritte Pinguin von seinen Artgenossen unter reichlich chaotischer Geheimhaltung an Bord der Arche geschmuggelt wird. Unterstützung erhält das Darsteller-Quartett dabei durch die stets passende Musikuntermalung, für die Olav Kröger am Flügel verantwortlich zeichnet, der seinem Instrument je nach Situation sanfte Töne entlockt oder ordentlich in die Tasten haut.

Am Ende überwiegen trotz reichlich Humor jedoch klar die ernsten Aspekte des Stücks. Verdient ist der laute Applaus aus den Reihen der überwiegend jungen Zuschauer fraglos. Angesichts der teils hochphilosophischen Komponente des Werks wird aber die ein oder andere einordnende Diskussion mit dem Nachwuchs nicht ausbleiben. Eine gute Grundlage für derlei Gespräche liefert „An der Arche um Acht“ in jedem Fall.

Die nächste Gelegenheit zum Besuch bietet sich zur Familienvorstellung am heutigen Sonnabend um 16 Uhr im Heizhaus. Tickets sind an der Theaterkasse, unter Tel. 03447 585177 und auf www.tpthueringen.de erhältlich.

Von Bastian Fischer