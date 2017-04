Altenburg/Nobitz. Die Kinder- und Jugendsachenbörse hat noch gar nicht geöffnet, da reihen sich die Interessenten schon vor dem Eingang der Nobitzer Mehrzweckhalle. Es herrscht mal wieder Andrang, auch zur nunmehr 42. Auflage dieser Veranstaltung des Evangelisch-Lutherischen Magdalenenstifts Altenburg. Doch die Ehrenamtler rund um Leiterin Katharina Kielmann sind darauf vorbereitet. Sie haben sich, damit es kein Chaos gibt, etwas einfallen lassen: Einlassbegrenzung. „Wir geben große Taschen aus, und wenn die alle sind, müssen die nächsten warten, bis die anderen fertig gestöbert und gekauft haben und ihre Tasche wieder abgeben“, erklärt Kielmann. Dieses Konzept habe sich bereits gut bewährt.

Ja, sie sind ziemlich beliebt, die Kleiderbörsen, die im Altenburger Land an verschiedenen Orten mehrmals im Jahr im Kalender stehen. Sowohl bei Käufern als auch bei privaten Anbietern. In Nobitz dürfen 160 Familien bis zu 30 Artikel abgeben, die dann von den Ehrenamtlern nach Art und Größe sortiert werden. „Die Leute geben wirklich ausschließlich sehr gut erhaltene Sachen ab, denn sie möchten ja etwas verkaufen“, erklärt die Börsenleiterin und kassiert schon nach den ersten zehn Minuten die ersten Kunden ab. Neben Anziehsachen sind vor allem Gegenstände wie Fahrräder, Babywiegen und Kinderwagen sehr gefragt, weiß die zweifache Mama Katharina Kielmann.

Am 2. November 1996 fand die erste Kindersachenbörse statt, damals noch in den Räumlichkeiten der Malteser, anschließend in der Gnadenkapelle Altenburg und nun hier in der Nobitzer Mehrzweckhalle. Anfangs konnten aus logistischen Gründen nur 15 Familien ihre Artikel abgeben, mittlerweile hat sich das Volumen mehr als verzehnfacht. Und auch das Rahmenangebot ist gewachsen: Für das leibliche Wohl der Käuferschaft sorgte diesmal der Kindergarten Ehrenhain, der mit dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen seine Abschlussfahrt für die Vorschulkinder finanzieren möchte.

Vom Erlös der verkauften Sachen fließen 80 Prozent den Verkäufern zu. Die übrigen 20 Prozent kommen der sozialpädagogischen Jugend- und Familienhilfe im Magdalenenstift zugute, die damit für sozial benachteiligte Familien zum Beispiel Ferienaktivitäten finanziell unterstützt. „Ich komme gern hierher, weil es einfach günstig ist“, erklärt die Altenburgerin Anja Prachensky, die verschiedene Börsen besucht. Beim Magdalenenstift gefällt ihr vor allem die große Auswahl an Spielzeug und Kinderwagen bis hin zum Roller.

Und während in Nobitz am Samstag rege gesucht, geprüft und gekauft wird, findet zeitgleich auch im Bürgerzentrum in Altenburg-Nord eine ähnliche Börse statt. Der örtliche Bürgerverein und der städtische Kinder- und Jugendtreff Abstellgleis sind dort die Veranstalter. Auch hier bleiben von den verkauften Sachen 80 Prozent des Erlöses bei den Familien, mit dem Rest finanziert der Bürgerverein Ferien- und Freizeitaktivitäten. „Wir freuen uns, dass unsere Börse immer gut besucht ist und so die Sachen neue Eigentümer bekommen. Das ist auch sehr nachhaltig“, sagt Jugendtreff-Mitarbeiterin Monika Haubenschild. Hier können 40 Familien jeweils bis zu 90 Artikel zum Verkauf anbieten. „Spielzeug geht natürlich immer gut“, erklärt Leiterin Antje Köhler, die Tage vor der Börse mit ihren Mitarbeitern dafür sorgt, dass alle Artikel nach Größe geordnet sind.

Sehr zur Freude von Besuchern wie der Altenburgerin Jana Matuszczak. „Ich bin das erste Mal auf so einer Börse und positiv überrascht“, erzählt sie. „Für meinen ersten Sohn hatte ich damals alles neu gekauft, für meinen zweiten, der sich noch im Bauch befindet, wollte ich mich mal hier umschauen und bin begeistert. Die Sachen sind günstig und sehr gut erhalten. Und auf diese Weise kann man nachhaltig wiederverwenden, was noch gut nutzbar ist. Darüber“, fügt Jana Matuszczak hinzu, „freuen sich schließlich auch die Verkäufer.“

Die nächste Kinder- und Jugendsachenbörse in Altenburg-Nord findet am 4. November ab 9 Uhr statt. Der nächste Termin in Nobitz ist der 9. September, 9 Uhr.

Von Nicole Rathge-Scholz