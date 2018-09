Altenburg

Wenn es um Ideenreichtum und Schöpfergeist geht, muss sich das Altenburger Land nicht verstecken. Die Kreativmesse Idee³ hat das am Sonntag gezeigt. Rund zwei Dutzend Aussteller präsentierten Angebote aus dem Altenburger Land. Da machten die Gößnitzer „Nörgelsäcke“ auf ihr Kabarett-Programm aufmerksam, ein paar Schritte weiter fiel der Blick auf ausgefeilte Keramik, während am Stand nebenan Kunstwerke so manchen Besucher zum Verweilen einluden.

Wenig verwunderlich, dass die Messe, die zum inzwischen dritten Mal stattfand, auch bei den Ausstellern gut ankam. „Das ist eine tolle Gelegenheit, sich sichtbar zu machen, zu zeigen, was in Altenburg alles möglich ist“, freute sich etwa Liona Voigt. Gemeinsam mit Partnerin Lisa Kapitza hat sich die 30-Jährige seit Jahresbeginn mit der Schneiderei ein zweites Standbein aufgebaut, stellt unter dem Label „Farlen Era“ Alltagstaugliches und Ausgefallenes her – und war vom restlichen Messeangebot begeistert. „Es ist erstaunlich, wie vielfältig die Aussteller sind.“

So wie etwa die beiden Stände von Uwe und Claudia Lahl aus Gößnitz. Während er sich aufs Punzieren von Leder verlagert hat, bot sie allerlei biologische und vegane Köstlichkeiten an. „So eine Veranstaltung wie die Messe braucht die Region einfach, um zu zeigen, dass hier auch hochwertige Angebote verfügbar sind“, waren sich beide einig. Und die teils langen Schlangen nicht nur vor ihren Ständen bewiesen, wie Recht sie damit hatten.

Von Bastian Fischer