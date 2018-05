Lumpzig

„Der Verein ist sehr dankbar für die Unterstützung durch die Bevölkerung. So helfen uns die Leute, unsere Projekte zu verwirklichen“, sagte Berndt Apel, Schatzmeister im Verein Altenburger Bauernhöfe, angesichts Tausender Gäste beim Mühlenfest in Lumpzig. Die dortige Bockwindmühle war am gestrigen Mühlentag eines von mehreren Aktionsobjekten im Altenburger Land – neben dem Mühlengelände in Meuselwitz und Sparborths Mühle in Fockendorf.

In Lumpzig bezifferte Vereinschef Martin Burkhardt den aktuellen Spendenstand am Montag auf fast 8000 Euro – und über Eintritt und Verkauf des Mühlenbrotes kam im Laufe des Tages noch einiges hinzu. Unentwegt strömten Gäste zur Bockwindmühle. Dort erwartete die Besucher wieder ein kleines Volksfest, bei dem in bewährter Manier wieder das ganze Dorf mit anpackte – vom Feuerwehrverein über den Gasthof bis hin zum Spielmannszug. Dieser sorgte bei bestem Wetter für musikalische Unterhaltung. Derweil umgarnten von allen Seiten süße und herzhafte Düfte die Nasen und mehr als ein Dutzend Händler boten ihre Produkte an, von Schnitzereien bis hin zu Honig und Kunstgewerbe.

zwei Reparatur-Projekte in Arbeit

Ein Mühlenfest ohne Besichtigung der historischen Maschine ist in Lumpzig natürlich kaum denkbar. Und so war die hölzerne Anlage einmal mehr der Star des Tages. Daran änderte auch Orkan Friederike nichts, der vor einigen Monaten die Flügel zerbrochen hatte (die OVZ berichtete). Die Reparatur der Schäden, die auf 70 000 Euro geschätzt werden, sind derzeit das wichtigste Projekt des Vereins. Um es zu verwirklichen, arbeitet der Verein mit der Gemeinde zusammen, die rund 32 000 Euro Leader-Mittel beantragt hat. „Damit hoffen wir, die Flügel, die Fassade und das Dach wiederherstellen zu können“, so Apel. Bei dem parallel laufenden zweiten Projekt, bei dem Verein, Staatskanzlei und Meuselwitz Guss zusammenarbeiten, soll die Flügelwelle neu gegossen werden. „Dafür sind die Planungen angelaufen.“ Nächstes Jahr zum Mühlenfest, so hofft Apel, könnte die Maschine wieder funktionstüchtig sein.

Von Jörg Reuter