CDU-Wahlsieg - André Neumann neuer Altenburger Oberbürgermeister – Stichwahl ums Landratsamt

Die Wahlen in Altenburg haben einen klaren Sieger. Der heißt André Neumann und ist der neue Oberbürgermeister der Skatstadt. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 55,6 Prozent der Stimmen sicherte sich der 40-Jährige CDU-Politiker am Sonntag bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit mit 7614 Stimmen und setzte sich klar gegen seine Konkurrenten Frank Schütze (54, parteilos) und Katharina Schenk (30, SPD) durch. Beide landeten nah bei einander: Während Schütze 24,0 Prozent auf sich vereinen konnte, holte Schenk 20,4 Prozent.

Hauchdünne Entscheidung über Stichwahl-Teilnehmer für Landratsamt

Im Gegensatz dazu war der Kampf ums Landratsamt an Spannung nicht zu überbieten. Die Folge: Am 29. April geht es in die Stichwahl. Zwar gewann Uwe Melzer (57, CDU) mit 37,3 Prozent, aber Landrätin Michaele Sojka (55, Linke) landete nur mit haudünnem Vorsprung vor dem von der AfD unterstützten Andreas Sickmüller (51, parteilos) dahinter. Während Sojka, die damit in der Stichwahl auf Melzer trifft, auf 26,7 Prozent der Stimmen kam, holte Sickmüller 26,1 Prozent. Beide trennten gerade einmal 217 Stimmen. Frank Rosenfeld (53, SPD) wurde abgeschlagen mit 9,8 Prozent Vierter.

Wahlbeteiligung leicht gestiegen

Sowohl an der Oberbürgermeister- als auch an der Landratswahl beteiligten sich am Sonntag mehr Menschen als beim letzten Urnengang 2012. Gingen diesmal 26,1 Prozent zur OB-Wahl und 46,7 Prozent zur Landratswahl, waren es vor sechs Jahren noch 48,1 Prozent beziehungsweise 41,9 Prozent. Eine Ursache dafür ist der Fakt, dass in Thüringen am Sonntag erstmals ab 16 Jahren gewählt werden durfte.

Vier Bürgermeister mit großer Zustimmung wiedergewählt

Neben der Landrats- und der Altenburger OB-Wahl fanden in vier Gemeinden außerdem Bürgermeister-Wahlen statt. Altes und neuer Gemeindeoberhaupt von Ponitz ist Marcel Greunke (CDU), der 96 Prozent und 739 Stimmen erhielt. Bertram Schröder (parteilos) wurde in Gerstenberg in seinem Amt bestätigt. Er erhielt 282 Stimmen und 96,9 Prozent. Auch André Vohs (parteilos) wurde mit 177 Stimmen und 98,9 Prozent in Jonaswalde wiedergewählt. Steffen Stange (parteilos) bleibt ebenso Rathauschef in Rositz. Für ihn stimmten 1321 Wahlberechtigte, das sind 99,8 Prozent.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz