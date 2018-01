André Neumann plant Bürgermeister und Räte für Altenburger Stadtteile Nord und Südost

Altenburg. Der Kampf um das Amt des Altenburger Oberbürgermeisters bekommt inhaltlich Substanz. So teilte der designierte CDU-Kandidat André Neumann am Donnerstag nicht nur mit, dass seine offizielle Kandidaten-Kür am 1. Februar (19 Uhr, Parkhotel) stattfinden soll, sondern nannte auch eines seiner wichtigsten Wahlziele. Demnach plant er für den Fall des Einzugs ins Rathaus, die Stadtteile Nord und Südost den ländlichen Ortsteilen gleichzustellen.

„Nord und Südost sind mit über 5000 und etwa 3500 Einwohnern die größten Stadtteile Altenburgs“, so der 40-Jährige. „Warum sollten sie nicht die gleiche Stellung haben wie Ehrenberg, Zetzscha oder Kosma?“ Das heißt laut Neumann konkret: Die beiden Stadtteile sollen Ortsteile werden, mit eigenem Ortsteilbürgermeister und Ortsteilrat. Im Hinblick auf die Stadtteilentwicklung wolle er so die Bürgerbeteiligung stärken, erklärte Altenburgs CDU-Chef. „Der Vorteil wäre, dass es feste Ansprechpartner gebe, die ein Recht haben, am Stadtrat teilzunehmen.“

Abgesehen davon wären eine teilweise Selbstverwaltung und regelmäßigere Einwohnerversammlungen möglich, so Neumann. Schließlich hätten die gewählten Vertreter der Ortsteile sogar ein Antragsrecht im Stadtrat, könnten ihre Belange in den Haushalt einbringen und besser in stadtplanerische Dinge eingebunden werden. „Zudem kommen die Ideen direkt zum OB, was eine Aufwertung der Mitbestimmung ist. Es ist mir besonders wichtig, neue Weg mit den Leuten zu gehen.“

Dafür ist auch Katharina Schenk zu haben. Allerdings steht die SPD-Kandidatin Neumanns Idee skeptisch gegenüber. „Mehr Gremien bedeuten nicht mehr Beteiligung“, kommentierte die 29-Jährige den Vorschlag. „Die Ortsteilräte haben in den eingemeindeten Ortschaften natürlich ihre Berechtigung. Hier gilt es, die dörfliche Identität zu pflegen und durch regelmäßige Einwohnerversammlungen sowie die Ortsteilratssitzungen den Informationsfluss transparent und verlässlich zu halten.“ Schließlich haben die Ortsteile teilweise eigene Zuständigkeiten, wie etwa die Straßenreinigung.

„Ich sehe jedoch nicht, wie ein zusätzliches Gremium helfen soll, einen Stadtteil, der immer schon zu Altenburg gehört, besser zu repräsentieren“, erklärte Schenk. Mit dem Stadtrat gebe es bereits ein gewähltes Gremium, was diese Interessen vertritt. „Eine zusätzliche Ebene bedeutet weitere Wahlen, weitere Kommunikationsstränge und weitere Verzweigungen.“ Altenburg sei aber keine Großstadt. „Ich werbe daher für Einwohnerversammlungen in jedem Stadtteil, themenspezifische Oberbürgermeister-Sprechstunden sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu den Stadtratssitzungen.“ Erreichen möchte sie das mit einem „verbesserten Webauftritt und Social-Media-Arbeit“. Denn alle können dem Stadtrat beiwohnen.

Von Thomas Haegeler