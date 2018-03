Andreas Sickmüller will ins Altenburger Landratsamt

Altenburg. „Ich bin kein Fremdenfeind“, sagt Andreas Sickmüller. Der 51-Jährige führt diesen Satz fast wie ein Schwert. Denn für den von der AfD unterstützten parteilosen Landratskandidaten geht es im Wahlkampf auch darum, das Dickicht aus Gerüchten und Vorurteilen über sich und seine politischen Positionen zu zerschlagen. Dann lässt der Sprecher des Bürgerforums Altenburger Land oft gehörte Worte folgen: „Hilfe für Menschen in Not ist eine humanitäre Pflicht, solange die eigene Leistungsfähigkeit gegeben ist.“

Im Unterschied zu vielen rechtskonservativen Gesinnungsgenossen untermauert Sickmüller seine Aussagen mit einer konkreten Geschichte. So kenne er viele Ausländer, erzählt der ledige Vater einer 14-jährigen Tochter. Besonders gut etwa Risik Jakob, den Betreiber des Altenburger Restaurants Damaskus, und zwar schon seit 2009. Er habe ihm Hilfe in vielen Lebenslagen angeboten. „Ich war auch bei seiner Hochzeit in Holland.“ Ein freundschaftliches Verhältnis, das Jakob bestätigt. Seinerzeit hat Sickmüller den gebürtigen Syrer sogar mit zum Boxtraining beim SV Gerstenberg genommen, wo er jahrelang aktiv war.

Der Nazi-Stempel, den Gegner dem poltischen Neuling gern aufdrücken, bekommt vor allem Farbe wegen Sickmüllers Kritik an der unkontrollierten Masseneinwanderung von Flüchtlingen 2015. Für den gebürtigen Heidelberger zugleich das Erweckungserlebnis in Sachen politisches Engagement. Diese Schublade versteht der passionierte Läufer und Radfahrer aber nur als „Ausweis der Argumentationsarmut“ der Gegner. Außerdem würden diese seine Kritik an der Politik, die für die Flüchtlingskrise verantwortlich ist, mit Fremdenfeindlichkeit verwechseln. Als Folgen der Krise sieht Sickmüller vor allem massiven Sozialmissbrauch durch Wirtschaftsflüchtlinge. „Das hat einen tiefen Keil in die Gesellschaft getrieben.“

Deswegen sei er erbost darüber, dass weder ein Parlament, noch ein Gericht etwas dagegen getan haben und nennt das „Ausweis für die Erosion unserer Demokratie“. Hier fragt sich allerdings: Warum will der im Februar nach Querelen wieder aus der AfD Ausgetretene nun Teil eines Systems werden, das er für verfehlt hält? „Es geht um eine Änderung der politischen Kultur, nicht der Landschaft“, stellt Sickmüller klar. „Um Ehrlichkeit, um direkten Kontakt zum Wähler.“

Weiteren Nährboden für Nähe zum Rechtsextremismus bietet ein Referat für das Projekt „Ein Prozent für unser Land“, das der Neuen Rechten zugeordnet wird. Auch holte das Bürgerforum mehrfach dessen Vordenker und Publizisten Götz Kubitschek und Jürgen Elsässer nach Altenburg, was auch bekannte Gesichter der Thüringer Neonazi-Szene anzog, wie den wegen Volksverhetzung vorbestraften Holocaust-Leugner Christian Bärthel.

Dass man anfangs aggressiv auf die Straße gegangen sei, „war eine angemessene Reaktion auf die Stärke der verkrusteten Strukturen“, so Sickmüller. Jetzt stehe der kooperative Gedanke im Vordergrund. So hält er etwa Elsässers Stil „nicht für breitenwirksam“ und versteht den Kuschelkurs mit dem rechten Rand „als kleine Provokation an die politischen Gegner“. Schließlich wolle er den Kampf ums Landratsamt gewinnen. In diesen zieht der frühere Südbadische Meister im Ringen „mit allen erlaubten Mitteln“. Nach dem Wahlkampf werde aber „menschlich miteinander“ umgegangen. „Auch das ist Sportlichkeit.“

Sportlich sind auch Sickmüllers Ziele, der sich nach der Bundestagswahl für eine Kandidatur entschied. Schließlich könne man „nicht immer nur meckern“. Neben einer klaren Haltung zu Asyl-Fragen („Unser Land, unsere Regeln) hat er vor allem das demografische Problem des Kreises im Auge. Indem er Wirtschaft zur Chefsache macht und bessere Kontakte zu lokalen Firmen pflegt als Amtsinhaberin Michaele Sojka (Linke), will der gelernte Elektroinstallateur, der seit Jahren als privater Vermögensverwalter und Unternehmensberater selbstständig ist, für neue Arbeitsplätze und Ansiedlungen sorgen.

Darin sieht der Wanderer und Naturliebhaber, der sich lieber in hiesigen Wäldern und der Sächsischen Schweiz als im Allgäu entspannt, wiederum den Schlüssel, um den Bevölkerungsrückgang wenigstens „zum Stagnieren zu bekommen“. Denn Unternehmen schaffen Jobs, wovon Menschen profitieren, die dann Konsumunternehmen stärken. Das sei die Grundlage, damit Familien herziehen. Eine Vision, die sich nicht in einer Legislatur umsetzen lasse, so Sickmüller. Dafür stecke der Karren zu tief im Dreck. Deswegen will er seine Kontakte zu Bundes- und Landtagsabgeordneten auch für eine weitere Förderung von strukturschwachen Regionen und für die Umverteilung von Geldern für Asylbewerber nutzen.

Weil dem politischen Gegner der Nazi-Nachweis nicht gelingt, versucht man Sickmüller nun anders ans Leder gehen: mit Gerüchten um Verbindungen ins Rotlichtmilieu. Völlig entkräften kann er die Vorwürfe aber nicht. Mit dem Verschwinden der Behauptung „Zuhälter will Landrat in Altenburg werden“ auf einer im Ausland sitzenden „Witzseite“ hat er jedoch nichts zu tun. „Linker Unsinn“, nennt das Sickmüller.

„Gleicher Unsinn“ sei ein Mitwirken an der Geschäftsführung der früheren Bordelle in Altendorf und Selleris, so der Landratskandidat. Er habe sich zwar mit Anfang 20 in der System- und Unterhaltungsgastronomie selbstständig gemacht, kam wegen des neuen Marktes 1990 nach Altenburg und betrieb Filialen in drei Bundesländern. Aber „nie Prostitution und Tanzbars“. Allerdings bestätigte er „mehrere Unternehmensbeteiligungen“ an Spielotheken und ähnlichem. Zudem räumte er ein, Führungspersonal besagter Ex-Bordelle nahe Altenburg zu kennen – doch diese Kontakte existierten schon lange davor.

Auch einen Bauantrag für ein mögliches Ersatzbordell des zwischenzeitlich geschlossenen Hauses in Selleris, der kürzlich im Altenburger Baudezernat aufgetaucht sein soll, will Sickmüller in seiner Zeit als Immobilienverwalter nicht unterschrieben haben: „Zumindest nicht wissentlich.“ Auf die Frage nach einer mögliche Vorstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes antwortet er: „Ich bin nicht vorbestraft.“

Von Thomas Haegeler