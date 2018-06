Wegen der Ablehnung von sechs Gastschulanträgen hat der Wintersdorfer Bürgermeister Thomas Reimann scharfe Kritik am Schulamt Ostthüringen geübt. Ebenso bemängelte er, dass die beiden neuen fünften Klassen in der Regelschule Meuselwitz mit 28 Schülern an der maximalen Obergrenze liegt.