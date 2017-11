Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Altenburg aus

Altenburg. Ein angebranntes Essen hat in Altenburg am Donnerstag gegen 15.45 Uhr einen Rettungseinsatz ausgelöst, teilte die zuständige Polizeiinspektion in Gera am Freitag mit. Ein Nachbar hatte die Polizei um Hilfe gerufen, da er Brandgeruch aus einem Wohnhaus an der Glashütte wahrgenommen hatte und der Bewohner trotz Klopfen und Klingeln nicht öffnete.

Die kurz darauf eingetroffenen Beamten vernahmen den Geruch ebenfalls. Da der Wohnungsinhaber noch immer nicht die Tür öffnete, wurde diese notgeöffnet. Die Beamten fanden schließlich einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd und zu guter Letzt den schlafenden, unverletzten Wohnungsinhaber.

Bei dem 63-jährigen Mann wurde ein Atemalkoholwert von über 2,6 Promille festgestellt, sodass er den Brandgeruch deshalb scheinbar nicht wahrnahm. Die Feuerwehr rückte schlussendlich, ohne zum Löscheinsatz gekommen zu sein, wieder ab.

Von LVZ