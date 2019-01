Altenburg

Am frühen Samstagmorgen wurden Polizeibeamte in der Wettiner Straße auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, der bei Rot über eine Kreuzung fuhr. Zudem telefonierte der Fahrer verbotenerweise. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch noch Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Den 45-jährigen Autofahrer erwarten nun gleich mehrere Bußgelder sowie Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Zudem muss er mit einem längeren Fahrverbot rechnen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von ovz