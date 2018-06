Gummistiefelweitwurf, Wasser-Schwamm-Staffel und Papierflieger werfen: An der Grundschule Wilhelm Busch in Altenburg standen die Kinder am Freitag im Mittelpunkt. Beim Sponsorenlauf sammelten sie Geld für eine Socceranlage. Auch in den Kitas der Volkssolidarität hatten die Kinder viel Spaß.