Schmölln

Auf der Bundesstraße 7 riss am Sonntag gegen 5.30 Uhr ein in Richtung Altenburg laufender junger Mann immer wieder die Leitpfosten aus der Halterung. Alarmierte Polizeibeamte stellten den mit knapp 3,3 Promille alkoholisierten Mann (27) und forderten ihn auf, die Leitpfosten wieder ordnungsgemäß in die Halterung zu stellen.

Dieser Aufforderung kam er auch nach. Kurz darauf wurden die Beamten erneut zur B 7 gerufen. Wieder machte sich der Mann an den Leitpfosten zu schaffen – und erneut musste er sie wieder aufstellen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde laut Polizei eingeleitet.

Von HS