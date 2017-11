Anna Friedrich feiert in Mumsdorf 100. Geburtstag

Mumsdorf. Viel Trubel herrschte am Mittwoch auch bei Anna Friedrich. Zahlreiche Besucher gingen in ihrem Haus in Mumsdorf ein und aus und hinterließen Glückwünsche. Und das aus gewichtigem Anlass – konnte Friedrich doch ihren 100. Geburtstag begehen.

Geboren in Wickau im Sudetenland, musste Friedrich wie viele andere auch ihre Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen. In Mumsdorf fand sie gemeinsam mit ihrem Mann ein neues Zuhause in der Lindengasse. Hier errichtete sich das Paar ein eigenes Heim, in dem die Seniorin noch heute lebt.

Ihre Mutter sei stets die gute Seele des Hauses gewesen, erinnert sich auch ihre Tochter Angela Höchstmann, die mit ihrem Mann im Haus nebenan wohnt. „Primär war meine Mutter Hausfrau, hat sich um uns Kinder gekümmert“, erzählt sie. Aber auch in verschiedenen Hilfstätigkeiten war Anna Friedrich im Einsatz, setzte ihre Arbeitskraft in Landwirtschaft, Gärtnerei und Gaststätte ein.

Von den ursprünglichen zwei Töchtern ist die Familie inzwischen auf drei Enkel und vier Urenkel angewachsen. Einer der Gründe, warum Anna Friedrich nie wirklich allein ist. Eine Enkeltochter wohnt mit ihr im Haus, der Rest der Familie hat sich im näheren Umkreis niedergelassen, wie Angela Höchstmann erklärt. „Entsprechend oft trifft man sich, wir können uns um meine Mutter kümmern, sie hat alle Unterstützung, die sie braucht.“

Zwar ist Anna Friedrich durch das hohe Alter nicht mehr so agil wie früher, für ihre ehemalige Leidenschaft – das Kuchenbacken – sind nun die anderen Familienmitglieder zuständig. Geistig indes ist die Seniorin noch in guter Verfassung. „Sie erzählt immer noch gerne und unterhält sich mit den Gästen“, so Angela Höchstmann.

Entsprechend gut gelaunt zeigte sich die Jubilarin dann auch, als die ersten Gäste mit einem Gläschen auf ihren Ehrentag anstießen. Zufrieden blickte sie in die Runde – und lächelte glücklich.



Von Bastian Fischer