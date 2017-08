Annemarie und Gerhard Rauch aus Meuselwitz feierten Gnadenhochzeit

Meuselwitz. Blumen, Besucher und jede Menge Glückwünsche: Bei Annemarie und Gerhard Rauch war am Mittwoch einiges los. Wenig verwunderlich, konnten die Eheleute aus Meuselwitz doch ihre Gnadenhochzeit feiern. Ganze 70 Jahre ist das Paar inzwischen verheiratet.

Dabei war es eher ein Zufall, dass es Annemarie Rauch überhaupt in die Schnauderstadt verschlagen hatte. „Ich komme ursprünglich aus Reichenbach im Vogtland“, erklärt die 91-Jährige. „Mit meinen Eltern ging es dann zunächst weiter nach Riesa. Da wir dort aber keine passende Wohnung finden konnten, kamen wir schließlich nach Meuselwitz.“

Gefunden hat sie ihren Gerhard dann ganz klassisch. „Wir waren immer viel mit Freunden unterwegs, haben uns so in Zipsendorf beim Tanzen kennen gelernt“, blickt der 93-jährige zurück. „Nach dem Tanz habe ich sie dann natürlich noch nach Hause begleitet.“ Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Allerdings eine mit Unterbrechung: Denn nach seiner Lehre zum Baumaschinenschlosser in Altenburg konnte Gerhard Rauch seinem Beruf nur ein Jahr lang nachgehen – dann kam der Krieg dazwischen. Als Mitglied einer Panzerabteilung geriet er in Kriegsgefangenschaft, saß diese in Bad Kreuznach ab, wurde jedoch bereits im Juni 1945 entlassen. Zwei Jahre später schloss er dann den Bund mit seiner Annemarie: Am 2. August 1947 heirateten die beiden. „Wir haben die Ehe um 11.30 Uhr angemeldet, um 12 Uhr war die Feier im Rathaus“, erinnert sich Gerhard Rauch schmunzelnd.

Aus ihrer Ehe gingen insgesamt drei Kinder hervor, um die sich die beiden parallel zu ihrer beruflichen Laufbahn – er in der Braunkohle, sie als Schreibkraft bei der Meuselwitzer Maschinenfabrik – kümmerten. Später sind auch zwei Enkelkinder dazu gekommen. Die Familie bildet auch heute noch den Mittelpunkt des Lebens der Rauchs. „Auf unsere Kinder ist immer Verlass, wenn wir sie brauchen, sind sie stets da“, betont Annemarie Rauch – und Tochter Elke, die ebenfalls am Mittwoch vorbeischaute, nickt zustimmend.

Von Bastian Fischer