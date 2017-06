Altenburg. Wer am Montag etwas von der Altenburger Stadtverwaltung wollte, hatte es schwer. Die Homepage war nicht erreichbar, E-Mails landeten im digitalen Orkus und die Telefone waren ständig besetzt. Nur übers Handy hatte man Glück. Wie Rathaussprecher Christian Bettels am Dienstag auf OVZ-Nachfrage mitteilte, lag das an einer Störung beim Netzbetreiber. Von früh bis gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen „ging nichts raus und kam nichts rein“, so Bettels. „Wir vermuten, dass das mit den Anschlägen auf die Bahnanlagen zu tun hatte.“

Hatte es. Denn die Stadt Altenburg ist Vodafone-Kunde und der Kabelnetzbetreiber meldete am Montag von 4 Uhr bis kurz vor Mitternacht im Festnetz und Mobilfunk zum Teil massive Störungen in einigen Regionen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (die OVZ berichtete). Die hiesige Stadtverwaltung stand mit diesem Problem angesichts von rund 14 000 Haushalten und einigen Geschäftskunden, die in Mitteldeutschland zeitweise nicht telefonieren und surfen konnten, keineswegs alleine da. Ursache hierfür sei Vandalismus durch Brand an mehreren Kabeltrassen der Deutschen Bahn gewesen, so Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. „Dieser führte auch zu Beeinträchtigungen im Vodafone-Netz.“ Altenburg und Ostthüringen seien jedoch „nur in einem sehr geringen Maße betroffen“ gewesen. „Die Zahl war so gering, dass sie praktisch nicht messbar ist. Schwerpunkte lagen in Leipzig und Dresden.“

Daraufhin nahm Vodafone laut Petendorf Ersatzschaltungen vor und reparierte die beschädigten Leitungen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den betroffenen Bahnanlagen befinden. Wegen der Spurensicherung konnte man damit jedoch erst ab 14 Uhr beginnen, war aber Mitternacht fertig. „Ab etwa 18.30 Uhr kamen die Kunden nach und nach ans Netz“, so der Sprecher.

Neben Vodafone meldete auch Netzbetreiber Tele Columbus Störungen, wenngleich hier nur die Service-Hotline der Tochter Primacom betroffen war. „Es gab keine Beeinträchtigungen von Diensten“, sagte Firmensprecher Hannes Lindhuber. Die Service-Anfragen habe man umgeleitet, so dass am Dienstag auch die Hotline wieder erreichbar war.

