Altenburg

Mehrmals ist es bereits beschädigt worden – und jetzt droht es sogar, zum Politikum zu werden: Ein Plakat von 1,80 mal vier Metern Größe am Ausgang der Baderei/Ecke Hillgasse in Altenburg. Aufgestellt wurde es zum Tag der Altenburger am 7. Oktober vom Bürgerforum Altenburger Land. Es steht, eingezäunt, auf einem kleinen Anhänger. Das Plakat zeigt ein halbverhungertes afrikanisches Kind auf dem Arm seiner Mutter. Mit großen Lettern ist geschrieben: „Diese Menschen brauchen Hilfe. Das System Merkel muss weg“.

Milliarden für Flüchtlingshilfe

Mit den Milliarden Euro für die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Deutschland könnte man den Menschen in ihrer Heimat in Afrika oder in anderen Regionen weit effektiver helfen und vor allem viele von ihnen vor dem Hungertod bewahren, erläuterte ein Sprecher des Bürgerforums das Motiv der Plakat-Aktion gegenüber der OVZ. Hilfe vor Ort sei auch deshalb besser, damit die Menschen in ihrer Heimat blieben, weil sie dort gebraucht würden.

Plakat schon mehrmals beschädigt

An dieser Botschaft scheinen sich einige gehörig zu stören. Schon am 11. Oktober wurde das Plakat beschmiert, die Schutzfolie zerschnitten (OVZ berichtete). Seitdem ermittelt die Polizei, bislang ohne Erfolg. Zwischen dem 26. und dem 31. Oktober wurde es erneut beschädigt und heruntergerissen. Das Bürgerforum erstattete erneut Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen unbekannt – und verortet den Täterkreis im linken Spektrum, wie aus einer Presseerklärung hervorgeht. Beweise für diese Behauptung hat die Vereinigung, die seit 2015 vor allem gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu Felde zieht, aber nicht.

Baugenehmigung fehlt

In die Plakat-Affäre hat sich auch die Stadtverwaltung eingeschaltet – und das schon drei Tage, nachdem das Banner aufgestellt wurde. Am 10. Oktober wurde die Eigentümerin des Grundstücks in der Hillgasse von der Bauordnungsbehörde aufgefordert, einen Bauantrag zu stellen. Denn der Pkw-Anhänger stelle aufgrund seiner Größe, der aufstehenden Plane und seiner Verankerung auf dem Boden eine bauliche Anlage dar und sei nach Thüringer Bauordnung genehmigungspflichtig, heißt es im amtlichen Schreiben. Da eine Erlaubnis aber nicht vorliege, sei die vorgefundene bauliche Anlage „somit zumindest formell baurechtswidrig“. Sollte der Bauantrag nicht bis zum 19.Oktober gestellt sein, droht das Rathaus mit einer Rückbauverfügung.

Bürgerforum wittert politische Motive

Das Bürgerforum wittert hinter diesem Akt politische Motive. Neben den Tätern scheine auch die Stadt Altenburg „großes Interesse an der Beseitigung zu haben“, heißt es in der Erklärung. Sie versuche, „den Eigentümer des Grundstücks unter dem Vorwand einer fehlenden angeblich ,erforderlichen Baugenehmigung‘ unter Druck zu setzen, diese Botschaft zu entfernen.“

Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD), im Rathaus für die Baubehörde zuständig, weist entschieden zurück, dass sich hinter der baurechtlichen Anordnung politische Motive verbergen. Das ordnungsgemäße Aufstellen jedes und auch dieses Plakats werde aus rein juristischen Gründen und ausschließlich auf Grundlage der Gesetze geprüft. Für ihn persönlich sei das Plakat zwar geschmacklos, aber das sei rechtlich nicht von Bedeutung, sagte Rosenfeld.

Verwaltung würde immer so entscheiden

Die Verwaltung würde in jedem anderen Fall ebenso einschreiten, erklärte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) gegenüber OVZ. Er wisse aus Wahlkampfzeiten aus eigener Erfahrung, was an Plakatierung erlaubt sei und was nicht. Und deswegen sei ihm sofort klar gewesen, dass hier ein Genehmigungsverfahren nötig ist. Wenn Müller ein Plakat zur Creme-Werbung aufstellt, würde seine Behörde ebenso auf eine Baugenehmigung drängen. „Politische Motive spielen da gar keine Rolle.“

Von Jens Rosenkranz