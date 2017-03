Altenburg/Gera/Mainz. Hohe Wellen schlägt in ganz Deutschland und mittlerweile sogar im Ausland die Strafanzeige, die der Regionalverbandschef der Kleingärtner im Altenburger Land, Wolfgang Preuß, am Donnerstag gegen ZDF-Moderator Claus Kleber gestellt hat. Preuß wirft Kleber darin vor, in einer Anmoderation eines Beitrag im „heute-journal“ über vermeintlich ausländerfeindliche Attacken in Altenburg Äußerungen gemacht zu haben, die die Straftatbestände Verleumdung, üble Nachrede sowie Herabwürdigung des Ehrenamts erfüllen (die OVZ berichtete).

Bei der Staatsanwaltschaft Gera war bis Montagmittag noch keine Strafanzeige eingegangen. „Allerdings könnte es durchaus aufgrund der Kürze der Zeit sein, dass die Anzeige bei uns noch in der Registratur ist oder erst eingeht“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Steffen Flieger. Wolfgang Preuß betont, das entsprechende Schreiben am Donnerstagnachmittag zur Post gegeben zu haben. „Und zwar per Einschreiben mit entsprechendem Rückschein, was auch am Freitag bestätigt wurde. Der Schein ist am Sonnabend bei uns eingegangen“, so Preuß.

Seit die Strafanzeige öffentlich wurde, sorgt die Nachricht in ganz Deutschland und sogar im Ausland für hohe Wellen. Preuß selber konnte sich am Wochenende kaum vor Interviewanfragen retten. Am Sonntagvormittag war eine Redakteurin des Magazins „Die Zeit“ extra zu einem Gespräch im Botanischen Garten, an dem auch Oberbürgermeister Michael Wolf sowie der Chef der Gartensparte Bauhof I, Dieter Seifert, teilnahmen. Ebenfalls vor Ort seien Journalisten der Bild-Zeitung aus Hamburg gewesen. „Und die telefonischen Anfragen habe ich gar nicht mehr mitgezählt“, so Preuß.

Inzwischen schließen sich auch andere dem Vorstoß an. So teilte der Chef der Anlage „Am Waldessaum“, Stefan Nowak, per Pressemeldung mit, dass man die Strafanzeige gegen Kleber unterstütze und eine Entschuldigung des Moderators verlange. Ähnlich äußerten sich Vertreter anderer Altenburger Gartensparten.

Beim ZDF in Mainz kennt man zwar die Geschichte. Aber vorerst hält man sich dazu noch bedeckt. „Dem ZDF-Justiziariat liegt keine Strafanzeige gegen Claus Kleber vor“, so der zuständige ZDF-Redakteur Thomas Hagedorn auf Anfrage dieser Zeitung.

Wolfgang Preuß hofft dennoch weiter, dass in den nächsten Tagen ein persönliches Gespräch mit Claus Kleber zustande kommt. „Um ihm die Sachlage detailliert darlegen zu können.“

