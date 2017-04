Der erste Böschungsabschnitt an der Aschehalde in Fichtenhainichen ist gesichert. In dieser Woche werden die Bautrupps entlang der Molbitzer Straße die Arbeiten abschließen. Am Donnerstag entscheidet zudem ein Statiker, ob mit dem bisherigen Verfahren am südlichen Hang Richtung Altenburg und an der Böschung zum Bahndamm weitergearbeitet werden kann.