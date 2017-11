Arbeiten an B 93 bei Altenburg für besseren Abfluss

Altenburg. Autofahrer auf der B 93 beziehungsweise B 7 nördlich von Altenburg müssen sich aktuell auf gelegentliche Baustellen einrichten. Zwischen Zschaschelwitz und der Abfahrt Leipziger Straße finden Reinigungsarbeiten statt. Wie das Straßenbauamt Ostthüringen auf OVZ-Nachfrage mitteilt, wird die Betongleitwand zwischen den Fahrtrichtungen gesäubert. Genauer gesagt die Schlitze am Fuße der Wand. Diese Durchlässe sollen Regenwasser besser abfließen lassen, weil die Straße leicht geneigt ist. Sie haben sich über die Jahre zugesetzt, werden nun von Verschmutzungen befreit.

Für die Autofahrer heißt das: abbremsen. Während der Arbeiten wird eine Fahrbahn blockiert und das Tempo mit mobilen Schildern auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert. Allerdings war zum Auftakt in dieser Woche so mancher Autofahrer irritiert, weil die Tempo-80-Schilder über der Fahrbahn nicht verschwanden. „Die Beschilderung an der Schilderbrücke wird nicht deaktiviert, da diese ohne Hebebühne nicht zu erreichen ist. Der Aufwand stünde nicht im Verhältnis zu den Kosten“, erklärte Steffen Otto, Standortleiter beim Straßenbauamt.

Die Baustelle könnte sich laut Planung rund eine Woche hinziehen. Jedoch mit Unterbrechungen, da die beauftragte Firma die Arbeiten nebenbei erledigt, wenn gerade Zeit ist. Wird nicht gearbeitet, ist die Straße frei.



Von Kay Würker