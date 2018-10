Altenburg

Was und wer in den 60ern in Liverpools berühmtem Cavern Club, in Londons berüchtigtem Marquee Bar & Café oder im heutigen renommierten Ronnie Scott’s Club, in Hamburgs Star-Club oder in Leipzig im „Schwarze Ritter“, in Gaschwitz in der Centralhalle oder in Altenburg‘s legendären Teichterrassen, sich auf den Rock’n’Roll–Bühnen die Ehre gab, ist aller Ehren wert.

Proppenvoller Irish Pub

Am 1. Juli 1962 traten im Marquee Club zum ersten Mal die Rolling Stones unter diesem Namen auf. In Altenburg und in Gaschwitz spielten wenig später Combos mit Namen wie Renft, Tigers, Cometen oder die Gerhard-Stein-Combo. Sie spielten frisch, fröhlich und gelegentlich genial ihre westlichen Vorbilder nach. Die Jimi-Hendrix-Adaptionen der Cometen sind bis heute absolute Legende.

Aristona haben diesen Rock’n’Roll-Himmel damals nicht erreicht. Umso mehr knallen sie uns nunmehr 50 Jahre nach Gründung als durchaus betagte Herren ihre Botschaft – genauso gültig wie damals – um die reifen Ohren. So geschehen im proppenvollen Finnegan’s Irish House am vergangenen Samstagabend. Eine unglaubliche Club-Atmosphäre war die Grundlage für ein Heimspiel im eigenen Wohnzimmer.

Aristona zelebrieren Rock-Basics

Frenetischer Beifall als Punkt 21 Uhr Muddy Water’s „Hoochie Coochie Man“ und „Sunshine Of Your Love“ von Cream fast schon zornig in den Saal gedonnert wurden. Die ultimative Botschaft, als gäbe es schon heute kein morgen für die rundgelutschte Popmusik all jener Fans die durch die Ungnade der späten Geburt mit all dem aufwuchsen was ab den 80ern an Musik noch übrig blieb.

Mit dieser unbändigen Ur-Arroganz zelebrierten Aristona selbstverständlich die gesamten Basics der aufgeblühten Rockkultur jener Zeit. Selbstverständlich die Rolling Stones, die Animals, Jimi Hendrix, Small Faces, Eric Clapton, Deep Purple und immer wieder die Stones.

Traumwandlerische Sicherheit an den Instrumenten

Exzellente handwerkliche Leistungen hat man Thomas Seese an der Gitarre schon immer bescheinigen dürfen, am Samstag aber brillierte er. Erstaunlich das Solo zu Steve Vai‘s „Lotus Feet“. Gerd „Jagger“ Weber, mit stoischer Textsicherheit wenn er vom Blatt singen durfte, verblüffte mit Stimmlagen, Gesang und Phrasierungen die unglaublich an Eric Burdon erinnern.

Ob „Red House“ oder „All Along The Watchtower“, oder der 19. Nervenzusammenbruch der Stones – insgesamt eine tolle Performance des Frontmanns. Michael Anders traumwandlerische Bassführung ergab mit Drummer André Waidhas die Basis für die straighte, roh, rüde und wunderbare Leistung dieser Band mit großer Power.

Zu guter Letzt gesellte sich zu seinem ersten Auftritt der Gitarrist und Neil-Young- und Deep-Purple-Interpret Frank Linke nahtlos hinzu. Ohne Fisimatenten, geradeaus und schnörkellos bescherte Aristona dem Publikum einen Rock’n’Roll-Abend der es in sich hatte. Servietten wurden zu Ohrenstöpseln und am Sonntagmorgen haben wohl manche die Kirchenglocken nicht gehört. It’s only Rock’n’Roll – im wahrsten Sinne des Wortes. Klasse.

Von Stefan Müller