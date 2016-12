Altenburg. Der Schreck sitzt noch tief. Dabei klang das Angebot zunächst so vielversprechend. „Die Männer vom Drehteam sagten, sie wollten mal was Positives über die neuen Bundesländer im Allgemeinen und über Altenburg im Speziellen berichten. Das fand ich toll“, blickt Klaus Liebig zurück. Deshalb willigte der Leiter des Jugendclubs Eastside rasch ein. In Aussicht stand ein Beitrag in den Tagesthemen. In loser Serie werden dort verschiedene deutsche Städte porträtiert – vor einem Millionenpublikum. „Wann bekommt man schon mal so eine Chance?“ Der Blick in den Jugendclub sollte das Leben der jungen Generation beleuchten. „Ich gab lange Interviews, mehrere Stunden filmte die Crew in unserer Einrichtung“, schildert Liebig. „Doch was dann gezeigt und gesagt wurde, war ein schlechter Witz. Der in der Aussage gipfelte, im Eastside stürzen sich ausgehungerte Kinder aufs Essen.“ Auch die Modelleisenbahn „vom Sperrmüll“ fand Erwähnung.

Ist der Jugendclub eine Armutsadresse? Brauchen Kinder im Altenburger Südosten den Club, um satt zu werden? Ein Blick in den Flachbau in der Platanenstraße zeigt: Gegessen wird dort tatsächlich. Und das mit Appetit. Obst ist immer da, ein Herd, auch ein Sandwich-Maker. Gegen einen Obolus können sich die jungen Gäste die Zutaten zusammenstellen. Die Altenburger Tafel hilft mit Lebensmitteln. Pascal kommt gerade vom Sandwichgerät, das Abendbrot in der Hand. Ausgehungert ist er nicht. Aber das Dart-Spiel hat Hunger gemacht. „Mittwochs kochen wir hier zusammen“, erzählt der Zehnjährige. „Aufläufe zum Beispiel. Da mache ich gerne mit.“

Es gehe darum, gemeinsam mit den Kindern etwas zuzubereiten, erklärt Klaus Liebig. „Wenn wir die Kinder und Jugendlichen in die Vorbereitungen einbeziehen, macht’s ihnen Spaß. Und es schmeckt.“ Natürlich gebe es auch Kinder, die tatsächlich mit leerem Magen in den Club kommen, sagt der 49-Jährige. „Das ist eine Minderheit. Aber es gibt leider Fälle, in denen die Kinder kein Geld fürs Mittagessen in der Schule bekommen.“ Finanzschwache Haushalte mit mehreren Kindern seien häufig vertreten. Manchmal, weil das Geld an falscher Stelle ausgegeben werde, nicht selten auch, weil Formalitäten zum Beantragen staatlicher Unterstützung gescheut werden, so die Erfahrung des Sozialarbeiters.

Der Jugendclub leistet deshalb Hilfe, wenn gewünscht. „Wir gehen zum Beispiel mit Jugendlichen auf die Ämter, um ihre Interessen durchzusetzen. Oft sind sie überfordert oder zumindest unsicher“, sagt Liebig. Zudem kommen kleine und größere Sorgen zur Sprache. Ansonsten dient der Club vor allem der Geselligkeit. Skat-, Kicker-, Dart- und Fußballturniere stehen an, es gibt Sommerfeste, Faschingspartys und Ausflüge. Dank einer Sparkassen-Spende könnte es demnächst mal in den Leipziger Zoo gehen, auch ein neues Fußballtor wird gewünscht. „Die Stadt als Betreiber hat in den letzten Jahren viel Geld ins Haus investiert“, würdigt Liebig. Nichtsdestotrotz gelte es kreativ zu sein – und zum Beispiel eine Modellbahnplatte aufzumöbeln, die andere weggeworfen haben. „Die Bahn war vor Weihnachten der Renner“, erzählt Jessica Posmik, vor Ort im Freiwilligen Sozialen Jahr.

Der liebste Zeitvertreib allerdings ist abhängen und klönen. Altersübergreifend. Von den rund 30, 40 Gästen pro Tag sind die meisten noch auf Kindesbeinen, manch einer ist aber auch schon erwachsen. Nicht zuletzt tagt der örtliche Bürgerverein in den Räumen. Das Miteinander zählt. „Ich war ja selbst schon als Jugendlicher hier und komme jetzt gern wieder“, sagt Thomas Schulz, Pascals Vater. Und Klaus Liebig findet: „Das hätte ich gern mal in den Tagesthemen erzählt.“

Von Kay Würker