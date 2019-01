Altenburg

Das Altenburger Land ist kein reicher Landkreis. Es gibt etliche arme Menschen, einen signifikant hohen Kinderanteil und eine drohende Altersarmut. Der Deutscher Gewerkschaftsbund ( DGB) will das nicht hinnehmen und lud deshalb am Dienstagabend gemeinsam mit dem Altenburger Ortsverband des VdK, der Linkspartei und der SPD zu einer Armutskonferenz ein. Etwa 50 Besucher fanden den Weg in die Destille, ein Großteil Gewerkschafter und Politiker, darunter Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD), Vize-Landrat Matthias Bergmann und die Landtagsabgeordneten Uwe Luckasch (Linke) und Christoph Zippel ( CDU).

Kaiser kommt, Vogel nicht

Protagonisten des Abends sollten laut dem Wunsch des DGB die beiden Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser ( SPD) und Volkmar Vogel ( CDU) sein, die als Mitglieder der Regierungskoalition in Berlin direkten Einfluss auf das Leben der Menschen in den Regionen haben. Beide hatten im Vorfeld allein wegen einer dringenden Bundestagssitzung abgesagt (OVZ berichtete), doch diese fand dann am Dienstag gar nicht statt. Zumindest Kaiser fand deshalb den Weg doch noch nach Altenburg, während Vogel trotz der eigentlich feststehenden Sitzung zur selben Zeit auf einmal noch ganz andere Termine hatte, wie der DGB-Kreischef Herbert Gräfe die Runde informierte. „Es wäre allerdings seine Pflicht gewesen, sich zu solch einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis sehen zu lassen“, sagte Herbert Gräfe gegenüber der OVZ.

Um Zahlen und Fakten zur tatsächlichen Lage bemühte sich zu Beginn André Schönewolf, Referent für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beim DGB, allerdings meist nur auf Thüringen bezogen. Dort betrage der Durchschnittslohn 2540 Euro im Monat, der damit gerade einmal 76 Prozent des Bundesdurchschnitts erreiche. 13 000 Beschäftigten im Altenburger Land drohe deshalb eine Armut im Alter, weil diese weniger als 2500 Euro im Monat an Lohn bekämen und damit als Rentner unter die Grenze zur Grundsicherung fielen.

Niedrige Rente für Normalverdiener

Schönewolf warnte deshalb vor einem „massenhaften sozialen Abstieg im Alter“, vor dem der Landkreis stünde. Doch auch Normalverdiener, wie eine Krankenschwester, müssten sich auf eine Rente zwischen 800 und 900 Euro im Monat einstellen, sagte Schönewolf. Er forderte, den Kreis der Rentenversicherten zu vergrößern, neue Beschäftigungsformen einzubeziehen und die Steuerzuschüsse zu erhöhen. Ein Vorschlag freilich, den ein Kleinunternehmer gar nicht gut fand. „Wer soll das bezahlen?“, rief dieser in den Saal. Der Mittelstand würde schon jetzt viel zu hohe Abgaben leisten müssen.

Problem mit Begriff Armut

Diese angefachte Diskussion wurde sodann an vier Tischen fortgesetzt. Eine Runde davon wurde von Christoph Zippel moderiert. Der CDU-Landtagsabgeordnete räumte ein, dass er mit dem Begriff Armut in Deutschland ein Problem habe, angesichts einer bitteren Verarmung der Bevölkerung in Ländern der Dritten Welt. Deshalb sollte man mit dem Begriff vorsichtig umgehen. Allerdings gäbe es auch im Altenburger Land Menschen, die Probleme mit der gesellschaftlichen Teilhabe hätten. Das müsse man verbessern.

Doch die Formen drastischer Armut gebe es auch in Deutschland und dem Landkreis, meinte ein Bürger, der Zippel aufforderte, doch einmal an Bushaltestellen jene Leute zu beobachten, die sich Essbares aus Mülleimern holten. Das werde mehr herausgeholt, als hineingeworfen.

Teilnehmer machen Vorschläge

Als wichtigster Vorschlag beim Kampf gegen Armut stellte sich an allen vier Tischen die Forderung nach Abschaffung von Hartz IV heraus. Außerdem sprachen sich die Teilnehmer für ein Grundeinkommen, für eine neue Definition von Arbeit und für höhere Löhne aus. Ein weiterer Vorschlag war, das Kindergeld nicht an die Eltern auszuzahlen, sondern für Leistungen, die direkt bei den Kindern ankämen – wie die Schulspeisung.

DGB-Kreischef Gräfe sprach am Ende von einer gelungenen Veranstaltung, die von sachlichen Diskussionen ohne Aggressionen geprägt war. Landes- und Bundespolitiker hätten ihm zugesichert, Probleme, Vorschläge und Stimmungen in ihre Gremien zu transportieren.

Von Jens Rosenkranz