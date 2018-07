Schmölln

Der zweite Durchgang des Sommer-Artistik-Camps, bei dem Kinder und Jugendliche mit Trainern Disziplinen wie Drahtseil-Lauf, Pyramidenbau oder Jonglage erlernen, ist jetzt gestartet. Für alle Interessierten zeigen die Teilnehmer während einer einstündigen Show am Sonnabend, dem 4. August, was sie gelernt haben. 14.30 Uhr beginnt die Abschlussveranstaltung.

Seit 2002 betreiben Maike und Jörg Probst einen Hof in der Ortschaft Kummer bei Schmölln. Das Konzept umfasst nach Aussagen des Ehepaares Probst Erlebnisse, Tiere, Unterhaltung und Bildung. „Es bietet somit Interessenten jeden Alters besondere Erlebnisse“, heißt es. Der Hof ist ein Tiergarten mit Spielplätzen, Scheunen-Tierschule und einer kleinen Gaststätte mit Außenanlagen. Verschiedene Varianten für Familien- und Firmenfeiern, Auftritte mit Tieren zu Festen jeglicher Art und Kindergeburtstage auf dem Hof ergänzen das Angebot.

Übernachtung auf dem ehemaligen Heuboden

„Die jährlichen Artistik-Workshops stoßen bei Kindern und Jugendlichen auf reges Interesse“, sagt Maike Probst. Während des sechstägigen Workshops schlafen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren in Gemeinschaftszimmern der Ferienwohnung, auf dem ehemaligen Heuboden und im Spiel-Stall.

Das Workshop-Team setzt sich aus rund zehn Helfern und Trainern zusammen, die verschiedene Disziplinen anleiten. Ob Trapez, Bodenakrobatik, Jonglage, Kugelbalance, Pyramidenbau, Drahtseil-Lauf oder Training mit Tieren: Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Abschluss-Show in der Scheunenmanege

Am Ende des Workshops wird am Sonntag um 15 Uhr die Abschluss-Show in der Scheunenmanege dargeboten. Eltern,Verwandte und Freunde sind dazu herzlich eingeladen. Da die Nachfrage nach Karten für die einstündige Abschlussveranstaltung in der Regel sehr groß ist, haben alle Interessierten am 4. August ab 14.30 Uhr die Möglichkeit, diese Show zu erleben. Der Hof öffnet von 13.30 bis 18 Uhr. Die Kartenbestellungen sind per E-Mail unter mail@maikeundjoergprobst.de oder unter der Telefonnummer 034491 55308 erwünscht.

Programm:

04.08.18 14.30 Uhr Familienprogramm mit Artistik und Tieren

12.08.18 16 Uhr Tiershow mit Berberaffen, Hund und Pferd

16.08.18 15 Uhr Tiershow mit Papageien und Berberaffen

26.08.18 13 Uhr Tiershow mit Haustieren

30.08.18 13 Uhr Tiershow mit Berberaffen, Hund und Pferd

Von Maria Sandig