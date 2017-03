Altenburg. Am Mittwoch gingen gegen 19.30 Uhr ein 24-jähriger und ein 48-jähriger Asylbewerber zu ihrer Wohnung in der Barlachstraße, als sie von einem 42-Jährigen Asylbewerber angegriffen worden. Der 48-Jährige wurde dabei so verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Als Polizeibeamte an der Wohnungstür des 42-Jährigen klingelten, wurden sie sofort nach dem Öffnen tätlich angegriffen – unter anderem mit einer 30 Zentimeter große Porzellanfigur. Die Beamten wehrten die Angriffe ab und nahmen den Mann fest – wie auch die 33-jährige Frau des Beschuldigten, die die Beamten während der Aktion bedrängte, teilte die Polizei mit.

Von HS