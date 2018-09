Der Skatercontest in Altenburg hat eine lange Geschichte. Am Sonnabend erlebte der Wettbewerb mit spektakulären Tricks auf dem Skateboard und dem BMX-Rad auf der Anlage gleich neben der Altenburger Schwimmhalle seine 16. Auflage. Rund 70 Gäste schauten sich die waghalsigen Manöver an.