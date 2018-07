Altenburg

Mit Shampoo und Schaumküssen in Deutschland-Farben zitterten die Fans mit ihrer Mannschaft. Doch was passiert nun mit den Fanprodukten in Supermarktregalen und in der Auslage des Einzelhandels? Der „Hattrick“ der Altenburger Destillerie und Liqueurfabrik wird trotz des Aus’ weiterverkauft. Das Likörtrio aus schwarzer Johanna, Blutorange und Zitronenlikör wird seit etwa drei Wochen in der Delikaterie und im Werksverkauf der Altenburger Destillerie angeboten. Auch Gaststätten verkaufen den Fanartikel. „Wer Sport liebt und Fußball mag, wird auch ohne Deutschland weiter gucken“, ist sich Destillerie-Sprecher Stefan Müller sicher. Das Zielwasser hat den Deutschen Jungs zwar nicht so viel geholfen, zum Mitfiebern eigneten sich die drei Fläschchen á 0,06 Liter aber auch für Spiele anderer Mannschaften. Ein Euro kostet der Hattrick, den die Nationalelf in Russland so dringend gebraucht hätte.

Fan-Senf geht stark reduziert über die Theke

Auch Altenburger Senf und Feinkost feuerte die Nationalmannschaft in der Vorrunde wieder mit einem speziellen Fan-Senf in an. „Wir haben die geheime Rezeptur extra ein bisschen geändert“, verrät Senior-Chef Karl Jungbeck. Wegen des Ausscheidens der Deutschen verkauft das Unternehmen den mittelscharfen, schonend vermahlenen Senf nun für 1 Euro statt 2,50 Euro. Bei einem Einkauf über 20 Euro bekommen die Senf-Kunden gar einen Fan-Senf geschenkt. „Das ist eben unternehmerisches Risiko“, sagt Jungbeck. Der Fußball-Fan ist enttäuscht vom deutschen Ausscheiden: „Der Mannschaft hat es einfach an inbrünstiger Kraft gefehlt.“

Von Theresa Held