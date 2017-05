Zusammenbrechende IT-Systeme, abstürzende Aktienkurse, Katastrophen allerorten: In die allgemeine Vorfreude auf das neue Jahrtausend mischte sich am 31. Dezember 1999 weltweit auch einiges an Unbehagen. Die Angst vor dem großen Crash ging um. Auch im Altenburger Land bereitete man sich akribisch auf das mögliche Chaos vor.