Meuselwitz

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil er aufs falsche Pedal getreten hat, hat ein Autofahrer in Meuselwitz am Mittwochvormittag erheblichen Sachschaden verursacht und einem Passanten einen Riesenschrecken eingejagt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Weinbergstraße. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer war dort stadteinwärts unterwegs und wollte laut Polizei auf den Gehweg fahren. Nach eigenen Angaben sei er jedoch von der Bremse auf das Gaspedal abgerutscht, so dass der Audi gegen eine Bank auf dem Gehweg fuhr. Dort saß gerade ein anderer 83-Jähriger, der jedoch durch den Stoß herunterfiel und deshalb glücklicherweise nicht unters Auto geriet und unversehrt blieb. Die Bank wurde komplett zerstört. Dahinter: eine Schneise der Zerstörung. Denn der Audi stoppte nicht, sondern durchbrach noch mehrere Zaunsfelder, beschädigte zudem Zaunspfosten und kam schließlich an einer Hausmauer zum Stehen, berichtete am Donnerstag die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Von OVZ